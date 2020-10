Documents de sauvegarde environnementale - Projet d’Appui au Développement des Compétences pour l’Emploi dans les Secteurs Prioritaires Comptes rendus Aujourd'hui à 20:51

Le Projet d’appui au Développement des Compétences et de l’Emploi dans les Secteurs Prioritaires (PDCESP) a été conçu selon une approche programmatique en appui à la Stratégie Nationale de l’Enseignement de la Formation Technique et Professionnelle (SN-EFTP) 2019-2025. Cette dernière a été élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement, vise la promotion de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le but du PDCESP est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations béninoises à travers une employabilité accrue des jeunes et une main d’œuvre plus innovante et compétitive. Plus spécifiquement, l’objectif du projet est de contribuer à la rénovation de l’offre de formation technique et professionnelle en lien avec la demande économique dans des secteurs prioritaires à fort potentiel d’emploi. Dans sa première phase, le projet ciblera les secteurs agriculture et énergie. Il portera sur :

(i) l’extension des capacités d’accueil et le renforcement du plateau technologique de 9 établissements (dont 5 dans l’agriculture, et 4 dans les métiers de l’énergie) ; et

(ii) le développement de curricula de formations dans ces deux secteurs, en lien avec le secteur privé, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs et de la gouvernance sectorielle, en vue de renforcer la transition formation-emplois et l’insertion professionnelle des diplômés. L’amélioration de l’équité du genre est transversale.

Le projet comprend trois composantes :

Composante 1 : rénovation de l’offre et extension des capacités d’accueil en formation technique et professionnelle.

Composante 2 : renforcement de l’employabilité et de l’insertion professionnelle des diplômés.

Composante 3 : Gestion du projet et appui institutionnel.