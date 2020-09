DIPLOMATIE : LISTE DES PAYS A DESTINATION DESQUELS LES BENINOIS SONT EXEMPTÉS DE VISA D’ENTRÉE AUX CONDITIONS INDIQUÉES Documents Aujourd'hui à 11:03

Il s’agit ici, grâce au dynamisme du Ministère des affaires étrangères et de la coopération, de la liste des pays dans lesquels les Béninois peuvent se rendre sans recourir à la demande d’un visa mais ceci uniquement aux conditions indiquées (type de passeport, durée de séjour , réciprocité ou non) en fonction du pays de destination.



NB : Les ressortissants de ces pays peuvent également entrer et circuler librement au Bénin aux mêmes conditions indiquées.



Source : https://diplomatie.gouv.bj/voyager-sans-visa/

TÉLÉCHARGEZ CI-DESSOUS LE DOCUMENT LISTANT LES PAYS DANS LESQUELS LES BÉNINOIS SONT EXEMPTÉS DE VISA D'ENTRÉE AUX CONDITIONS INDIQUÉES