Visite de l'Ambassade de France et de l'AFD à la radio scolaire éducative du Bénin dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 La radio scolaire éducative, structure du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, a reçu la visite, dans ses locaux, d’une délégation conjointe de l’Ambassade de France au Bénin et l’Agence Française de Développement au Bénin le mardi 16 juin 2020. Comptes rendus Aujourd'hui à 11:12

Prendre connaissance des activités de la radio dans le cadre des mesures prises dans le secteur de l’éducation en riposte à la pandémie de la Covid-19, tel était l’objectif de cette visite de la délégation de l’Ambassade de France au Bénin et de l’AFD. En effet, l’Agence française de Développement (AFD) a appuyé le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, à travers la radio scolaire éducative, dans la production de contenus pédagogiques multimédia pour assurer la continuité de l’apprentissage au niveau de l’enseignement primaire à travers une mission d’expertise via un programme piloté par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Suite à la visite des installations, l’équipe du Ministère des enseignements maternel et primaire conduite par le Directeur de cabinet, M. Dèwanou AVODAGBE a tenu une séance de travail avec leurs hôtes. Après le passage en revue de toutes les initiatives de la radio, le personnel a fait quelques doléances à l’endroit de la délégation pour une amélioration de leurs productions et une meilleure diffusion.

Monsieur Lucien BRUNEAU, premier Conseiller à l’Ambassade de France au Bénin s’est dit satisfait du programme qui permet aux apprenants du primaire de ne pas être déconnectés des activités pédagogiques malgré la crise de la Covid-19 qui impose quelques restrictions. Il a réitéré l’engagement de la France à toujours accompagner le gouvernement béninois dans ce sens.

M. Dèwanou AVODAGBE, remerciera les hôtes pour l’appui avant de lancer un appel à l’endroit des parents d’élèves pour le suivi des enfants en dehors des écoles où les gestes barrières sont strictement observés.

D’un montant de près de 8 millions de Francs CFA, l’appui de l’AFD a permis entre autres :

- La production de 80 vidéos de séquences pédagogiques pour une diffusion en ligne et à la télévision sur les savoirs essentiels par classe ;

- La production de 80 enregistrements audio pour diffusion sur plus de 30 chaînes de radio communautaire sur toute l’étendue du territoire national.

Voir l'album photos