Demi-finale de la compétition « The Voice Afrique francophone » saison 3 : Le Ministre ABIMBOLA appelle à soutenir les trois ambassadeurs du Bénin En prélude à la demi-finale de la compétition « The Voice Afrique francophone » saison 3, le Ministre Jean Michel ABIMBOLA a tenu à doper le moral aux lauréats et les rassurer de l’appui institutionnel nécessaire pour la victoire du Bénin. Comptes rendus 29 mai 2020 à 09:51

Les trois talents béninois ayant obtenu leur ticket pour la demi-finale de la saison 3 de la compétition musicale « The Voice Afrique francophone » sont désormais galvanisés. Le Ministre du tourisme, de la culture et des arts a échangé le vendredi 29 mai 2020, avec Carina Sen accompagnée de Monsieur Ulrich ADJOVI, PDG du Groupe EMPIRE, une structure panafricaine spécialisée dans le divertissement et qui se charge d’encadrer le trio béninois avec la collaboration des coaches également présents à cette audience.

La compétition « The Voice Afrique francophone », connaîtra sa demi-finale en Août prochain si tout va bien. Pour cette troisième saison, le Bénin s’est positionné avec trois représentants : Carina Sen, Giovanni et Mathilde. En prélude à cette avant-dernière phase, le Ministre Jean Michel ABIMBOLA a tenu à doper le moral aux lauréats et les rassurer de l’appui institutionnel nécessaire pour la victoire du Bénin. D’entrée de jeu, l’autorité a félicité ces trois ambassadeurs et dit toute la fierté du Gouvernement de les voir à ce stade. Des encouragements en guise d’incitation à aller jusqu’au bout. Bref rappel de l’ambition du Gouvernement et de ses attentes pour cette compétition et le Ministre s’est intéressé aux dispositions pratiques qui ont été prises en Afrique du Sud afin d’apporter une prise en charge conséquente à nos trois candidats.

Des explications de la porte-parole, Carina Sen, l’autorité ministérielle et les cadres qui l’entourent ont ensuite récapitulé les besoins des trois talents. Lesquels besoins sont relatifs à la logistique et à la communication institutionnelle et digitale, le vote du public étant déterminant dans le processus. Séance tenante, les membres du cabinet ainsi que les directeurs techniques et centraux ont été instruits à l’effet de travailler avec la direction générale et toute l’équipe du Groupe Empire en vue d’un soutien de taille aux trois lauréats béninois à travers une bonne préparation technique et une campagne médiatique forte. Il n’a pas manqué d'appeler tous les béninois où qu’ils soient, à soutenir ces dignes ambassadeurs de notre culture à travers leur vote massif afin de les pousser à la victoire.

"La volonté politique et l'accompagnement technique ne feront pas défaut"

Comme à son habitude, le Ministre ABIMBOLA a saisi l’occasion de cette audience pour échanger avec ses hôtes sur la pertinence des réformes engagées dans le secteur du tourisme en lien avec la culture et les arts. C’est pour une première fois que ces trois secteurs sont au cœur de la politique gouvernementale, a fait remarquer l’autorité. Confiant de la richesse culturelle et artistique du Bénin, le Chef de l’Etat et son Gouvernement s’emploient à faire du tourisme, le deuxième pilier de développement après l’agriculture. Et c’est ce qui justifie la détermination de l’Exécutif à accompagner les initiatives visant à révéler notre patrimoine culturel.

"La volonté politique et l'accompagnement technique ne feront pas défaut" a rassuré le Ministre ABIMBOLA. A en croire ses clarifications, le Bénin doit travailler sur les mécanismes devant permettre de mieux structurer l'économie culturelle et créative. Il a surtout mis l’accent sur la contribution importante des maisons de production qui doivent aller à la conquête des hommes d'affaires, des capitaines d'industrie et autres acteurs capables d’investir pour révéler le génie des artistes béninois.