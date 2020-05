LE GOUVERNEMENT LANCE LA FABRICATION DE MASQUES DE PROTECTION COVID-19 DESTINÉS AU GRAND PUBLIC LE GOUVERNEMENT LANCE LA FABRICATION DE MASQUES DE PROTECTION CORONAVIRUS (COVID19) DESTINÉS AU GRAND PUBLIC Documents 06 mai 2020 à 08:40

Dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus (Covid-19), le Gouvernement du Bénin envisage de mettre à disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables.

Un appel à production normée de masques réutilisables est donc lancé à l'endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante.

Tout artisan installé sur le territoire national et en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME).

Toute production validée conforme sera payée comptant.

Pour plus d’informations, contactez :

La Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) :

Tél : +229 21332864/ 21333674 - Mail : contact@came-benin.bj / vmarcus@came-benin.bj

TÉLÉCHARGEZ CI-DESSOUS LES FICHES TECHNIQUES POUR LA CONFECTION DES MODÈLES DE MASQUES RÉUTILISABLES VALIDÉS PAR LE GOUVERNEMENT