Destination Bénin : KANDI, carrefour incontournable dans l’alibori Tournée présidentielle Aujourd'hui à 15:12

C’était un petit royaume né au XVI ème siècle lorsque les habitants de ce territoire, alors non délimité, demandèrent la protection du roi de Nikki contre les attaques intempestives des guerriers peuls et dendi qui venaient les rançonner. Le fils du roi de Nikki d’alors, Saka Baku conduisit une expédition vers cette région puis finit par s’y installer et établir le royaume : Kandi.



Baku, Bukunene, Barikali , Minti , Kina Dogo , Gezere , Lafia, Zibiri, Bagu, Sabi Goro...

Ces noms évoquent tous des souverains de ce territoire qu’on appelle aujourd’hui Kandi, établi comme commune et comme ville dans la partie septentrionale du Bénin.

Ville « charnière » pour le transport et le commerce au Bénin, Kandi est le grand

carrefour entre Ségbana et Banikoara sur l’axe Est – Ouest et entre Parakou et Malanville sur l’axe Sud – Nord. A mi-chemin entre le parc régional W et la vallée du Niger, les touristes la traversent souvent dans leurs randonnées et les transporteurs, quant à eux, y font escale le temps de se refaire une santé pour la route.



Environ 200.000 personnes de divers groupes ethniques se côtoient

dans ce territoire au climat soudanais qui alterne une saison sèche et une saison de pluies ponctuées par les vents que sont l’harmattan et la mousson. Les groupes les

plus représentés sont les Baatombu, les peulhs, les Dendi, les Mokollé et les Boo. Les

Lokpa, les Yom les Otamari, les Yorubas, les Adja et les fons sont aussi présents

dans cette population à plus de 70% d’obédience musulmane. On y parle baatonu,

Peulh, Yoruba, Dendi, Mokole .



Kandi aura vu naître ou porté des hommes et femmes importants dans la vie

politique béninoise. Alassane Seidou par exemple, sera le premier maire démocratiquement élu de la commune en 2003, avant d’occuper le poste de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et aussi ministre des Infrastructures et des Transports.



Actuellement, le Maire de Kandi est Mme Zinatou Saka Osseni Alazi élue au lendemain des élections communales et municipales de Mai 2020. Seule femme conseillère de la commune de Kandi et tisserande de profession, le choix de Mme Zinatou distingue fièrement la commune en ce qui concerne la

promotion du genre dans la gouvernance de la cité. Mme Zinatou administre un territoire de 10 arrondissements à savoir : Angaradébou, Bensékou, Donwari, Kandi I, Kandi II, Kandi III, Kassakou, Saah, Sam, Sonsoro établis sur 3.421 km2.



En dehors des infrastructures de base, la ville abrite entre autres une École normale des Instituteurs, l’Institut National de Recherche Agricole (INRAB), le CENAGREF ainsi qu’un cantonnement des eaux et forêts pour la protection du patrimoine floral.

Kandi, c’est le célèbre rond point Aefi. C’est aussi le site des éléphants d'Alfakoara. Le site de sosso ; le grand Marché Alhéri etc....



A, Kandi on mange de l’Igname pilée, la pâte du mil, les bouillies de céréales et le danbou,