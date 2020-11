Destination Bénin : Banikoara, cœur de l'or blanc béninois. Tournée présidentielle Aujourd'hui à 05:33

I dam kooman Banikoara té mon! Bienvenue a Banikoara

En tête du classement des communes du Bénin, sur le plan de la production du coton, Banikoara est une commune du département de l'Alibori. Elle compte 10 arrondissements que sont : Banikoara, Founougo, Gomparou, Goumori, Kokey, Kokiborou, Ounet, Somperoukou, Soroko, Toura. Ces arrondissement couvrent une superficie de 4 383 km2 sur laquelle vit une population de plus de 246 575 habitants. Bio Sarako TAMOU en est le Maire depuis le 06 Juin 2020, date de sa réélection pour la quatrième mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin.

De cette commune dont l'économie repose sur l'agriculture, il faut retenir que les élogieuses performances sur la plan de la production cotonnière riment aussi avec une impressionnante production céréalière et d'autres légumineuses. L'élevage des bovins est une autre activité pour laquelle la commune de Banikoara se classe aussi au premier rang des communes du Bénin.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, la commune de Banikoara a bénéficié d'importantes réalisations aussi bien dans le but de valoriser l'immense potentiel qu'elle offre pour le développement du Bénin que pour l'amélioration des conditions de vie de ses braves et laborieuses populations. Il s'agit entre autres, de la prise en compte d'une frange non négligeable de ses jeunes dans le programme d'emplois des jeunes, de la prise en compte d'une trentaine de ses écoles dans le programme national d'alimentation scolaire intégré, de sa prise en compte parmi les 22 communes dans lesquelles est en cours la construction des stades omnisports. Dans ce même chapitre, figure aussi le bitumage des routes Banikoara-Kérou et Banikoara-Kérémou-Frontière du Burkina-Faso ainsi que la réalisation des adductions d’eau villageoises de Soroko, Sompérékou, Cokè.

Mais la commune de Banikoara, est aussi un grand pôle d'attraction sur le plan de la culture et du tourisme. Elle représente l'une des principales voies d'accès au Parc National W, l'un des joyaux qui rehaussent la destination touristique Bénin. Banikoara est aussi l'un des cœurs de l'immense patrimoine de l'aire culturelle Baatonou, Boo et autres. Que ce soit par rapport à la tradition, aux rites ou encore aux nombreux autres méandres en lien avec la royauté, la commune de Banikoara a en partage la Gaani et bien d'autres évènements culturels majeurs avec ses autres communes sœurs du département de l'Alibori.

Des envoûtants tambours sacrés aux trompettes royales en passant par les élégants et très agiles cavaliers enturbannés qui savent faire faire à leurs chevaux toutes sortes de gymnastiques, sans oublier les griots Ganku et Barobu, la case ronde ou « Sinko » ou encore la cérémonie de la Kayéssi et chacun des nombreux autres symboles et détails qui révèlent l’empire du Baru Tem dans toute sa splendeur, la commune de Banikoara et toutes les autres communes de son aire culturelle sont simplement la preuve de ce que le Bénin a un impressionnant patrimoine cultuel qui mérite d'être véritablement valorisé.