Tournée présidentielle : Nikki, revaloriser un passé glorieux Tournée présidentielle 14 nov. 2020 à 11:26

Dans son périple, le Président Patrice Talon a foulé ce vendredi 13 novembre 2020 la cité des baa tem en provenance de Kalalé.

C'est sous escorte de la cavalerie royale que le cortège présidentiel a fait son entrée à la maison des jeunes de la commune où le Chef de l'Etat a rendez-vous avec les forces vives pour la reddition de compte de presque 5 ans de pouvoir.

Le maire Joseph Gounou Lafia, dans son mot de bienvenue, remercié le Président Talon pour les nombreuses actions menées en faveur de sa commune. Il n'a cependant pas échappé à la règle des doléances qu'impose une pareille occasion. Et elles sont nombreuses : programme spécial d'assainissement de Nikki, bitumage de l'axe Parakou-Pèrèrè-Ségbana, la construction d'un lycée technique moderne.

A sa suite, le Président de la République, la voix chargée d'émotion a apaisé les appréhensions. Pour lui, Nikki est le symbole de notre grandeur passée mais aussi de notre grandeur à venir. Il se dit reconnaissant à Nikki pour ce passé et ce présent qui interpellent.

Et rebondissant sur une question évoquée par le Coordonnateur du Comité de contact entre le gouvernement et le roi, relative au projet de construction du palais royal demandant d'exécuter les travaux suivant l'esquisse initiale, le Président Patrice Talon s'est senti un peu embarrassé de devoir exposer une situation dont il aurait aimé discuter avec le roi. Le Président de la République a expliqué que le retard observé dans le démarrage de ce projet n'est pas lié aux ressources financières mais plutôt une difficulté d'approche. Il justifie que le plan initial n'était pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas d'un palais musée. La proposition du gouvernement est d'ériger le palais sur 5 ha et de boiser le reste du domaine pour l'adapter à des exploitations futures. Il a fini en exhortant les notables et responsables présents d'oeuvrer à accepter la nouvelle configuration et à faire confiance au gouvernement. Par ailleurs, le Chef de l'Etat a révélé qu'une version finale de l'arène culturelle est disponible. Il a ajouté qu'une réunion aura lieu très rapidement pour discuter de tous ces dossiers.

Et pour clore cette séance d'échanges de clarification et de vérité, un témoignage pour donner raison au Président Talon que le Bénin change et se modernise, devant l'assistance, dame Barikissou a reconnu les bienfaits du micro crédit digital: "Je suis tisserande à Nikki Gamaro. J'ai reçu un crédit de microfinance pour acheter les fils et faire mes pagnes et des takos pour vous rendre beaux et belles" clame-t-elle sous un tonnerre d'applaudissements. Pour convaincre davantage, elle exhibe son reçu.

Le Président Talon a pris congé des populations de Nikki après avoir reconnu les mérites de la Ministre Aurelie Adam Soulé Zoumarou, native de la localité et en promettant revenir pour discuter des questions politiques et d'avenir.

Voir l'album