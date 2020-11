Destination Bénin : Bembèrèkè, la cité des Wèwèré boun, Tournée présidentielle 14 nov. 2020 à 10:52

Bembèrèkè , cité historique aux milles et un mystère, située dans le département du Borgou, est l’une de ces villes qui confèrent à la partie septentrionale du Bénin un potentiel touristique des plus rares au monde. Si la célèbre épopée de l’emblématique guerrier qu’a été Bio Guerra en fait une destination touristique majeure du septentrion, Baoura II et le Doumangnonrou constituent deux vestiges phares du résistant Bariba qui est tombé le 17 Décembre 1916 suite aux coups de l’envahisseur. La forêt sacrée de Wèwèré représente un autre attrait touristique de Bembèrèkè en raison de la mystérieuse source d’eau intarissable qui s’y trouve.

Située à environ 510km au nord de Cotonou, la métropole du Bénin, la commune de Bembèrèkè est limitée au sud par la commune de Ndali, au Nord par la commune de Gogounou, à l’est par les communes de NikKi et de Kalalé et enfin par la commune de Sinendé à l’ouest.

En plus des cinq arrondissements que sont Bembèrèkè, Gamia, Beroubouay, Ina et Bouanri, 44 villages et quartiers de villes sont répartis sur les 3.348 km² qui en constituent sa superficie.

Bembèrèkè est une ville cosmopolite où les baatombu et les peulhs, ethnies majoritaires ont en partage avec les Dendi, les Ditamari, les Yoruba, les Nagos et les Fons, la légendaire hospitalité qui caractérise le Bénin et savent l’exprimer au besoin à travers des pratiques culinaires uniques. Ne visitez pas Bembèrèkè sans avoir savouré un bon plat de « sokuru » igname pilée ou de « dibu » ou de « kobsa » en guise de plat de résistance ou encore du Soru ou du kpankpanu pour le petit déjeuner, le tout accompagné de quelques bonnes gorgées fraîches de « Tchoukoutou » , la boisson locale, vous pourriez le regretter.

Pour la deuxième journée du périple qu’il a entamé aux fins d’échanger avec ses mandants autour de la marche du développement accomplie par le Bénin depuis Avril 2016, c’est cette commune dirigée par le maire Garba YAYA depuis le 28 mai 2020 qui accueille le Président Patrice TALON, architecte en chef et artisan au premier plan de la réalisation du Programme d’actions du gouvernement.

Autant la Gaani et le Festako en sont des symboles forts sur le plan cultuel, autant le prytanée militaire de Bembèrèkè, cadre par excellence de la formation des meilleurs apprenants masculins du Bénin pour l’examen du CEP, en est un repère pour plusieurs générations passées et actuelles de Béninois.

L’économie de Bembèrèkè s’appuie fondamentalement sur sa production agricole même si le commerce, la restauration et le tourisme sont aussi des sources de revenus non négligeables pour les habitants de cette commune. Musulmans dans leur grande majorité et pratiquants des religions endogènes et du christianisme pour le reste, les habitants de Bembèrèkè produisent essentiellement le coton, le maïs, le sorgho, l’igname et le mil.

La promotion de cette économie locale fondamentalement axée sur l’agriculture est l’une des raisons qui ont motivé la réalisation d’infrastructures routières majeures dans le cadre du PAG, pour permettre aux producteurs et aux commerçants de Bembèrèkè d’écouler plus facilement leurs produits et de s’approvisionner.

Tel est le cas de la route Guessou-Sud- Fô Bouré Sinendé, longue de 58 kilomètres avec un coût total des travaux qui se chiffre à environ 60 milliards de francs CFA pour une durée d’exécution estimée à 36 mois.

Toujours au nombre des réalisations à mettre à l’actif du PAG pour la commune de Bembèrèkè, figure en bonne place, l’achèvement de la construction de la ligne d’interconnexion de 161 kV Parakou-Bembèrèkè -Kandi-Malanville longue de plus 500 km avec les postes associés modernes et numérisés. La jeunesse sportive de Bembèrèkè n’est pas du reste dans l’ambitieuse vision du Président Patrice TALON de révéler le Bénin au monde à travers le sport. La commune de Bembèrèkè est en effet l’heureuse bénéficiaire de l’un des 22 stades omnisports actuellement en cours de réalisation dans le cadre du PAG.