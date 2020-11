Destination Bénin : Nikki , la légendaire cité des cavaliers baribas Tournée présidentielle 13 nov. 2020 à 12:50

Nikki, historiquement et culturellement splendide, est une ville majestueuse qui vaut vraiment le détour.

Des éléments de curiosité mais aussi des reliques charrient la riche histoire de cette cité comme la Cour impériale, tem

yankou bakarou, Dakirou, bantiarou, le musée Danri, Go bouyakou, Ban kpilou, le palais Sinadounwirou du premier ministre, le marché Taki sari yabourou, etc…

Nikki est une cité royale et un exemple de structuration communautaire depuis le 16 ème siècle. Au départ, les Baatombu y étaient installés en peuple hiérarchisé ayant à sa tête un roi. La capitale de Nikki c’était Ouénou et à juste titre le roi portait le nom de Ouénou-Sounon.

Vers les années 1500, avec l’arrivée des Wassangari (...alors conduits par leur chef Mansa Doro), la communauté va se réorganiser davantage avec la naissance des chefferies par activité. Séro, le palefrenier de Mansa Doro en devient le chef et y fonde une famille.

Nikki est un lieu humide en termes de climat et un jour lorsque l’un des fils de Séro (Simé), l’identifia comme tel et s’exprima « Ya niké – nikérou san », le nom Nikki commença à rentrer dans le langage des gens.

Près de 40 souverains se sont succédé sur le trône de Nikki depuis 1400 et aujourd’hui, quatre dynasties y accèdent à tour de rôle. Il s’agit des dynasties Mako Gbaasi, Séssi

Makararou, Sanné Karawé, Yari Lafiarou.

Nikki évoque aussi dans la tête des peuples , la Gaani, célèbre fête identitaire des fils e filles du Baaru Tem ( La terre des Bariba) regroupant des peuples ayant en partage les mêmes expressions culturelles et linguistiques ainsi que le même destin. Cette fête qui se pratique aussi au Nigéria et

au Togo est l’une des plus célèbres fêtes communautaires au Bénin et la Cité de Nikki en fait chaque année une résonnance particulière avec ses chevaux élégamment parés et montés par des cavaliers très habiles qui leur font exécuter des pas de danse et des parades ; la musique des trompettes traditionnelles (KanKangui) ; l’exposition de ses usages vestimentaires etc...

Administrativement, dirigée par le maire Roland Lafia, Nikki est une commune d’environ 170.000 habitants dont des « Baribas », des « Haoussas » et des « Fons ».

Elle est composée de 07 arrondissements (Biro, Gnonkourakali, Nikki, Ouénou, Sérékalé,

Suya, et Tasso) et traversée par la route RNIE 6 partant de Parakou et la RN6 partant de la ville de Ndali. Elle cultive entre autres le coton et l’igname et parle Bariba et Français (à

l’école);

Dans le cadre de l’exécution du PAG 2016-2021, elle bénéficie de l’aménagement et du bitumage de la route Nikki-Kalalé-Ségbana (147,68 Km) qui permettra de rétablir une communication plus aisée entre ces communes avec un impact certain sur le commerce, le transport des biens et l’agriculture.

Mais le Bénin tout entier jouit entre aussi des grâces de Nikki, par Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU dont les compétences lui sont consacrées via le Ministère de l’Économie Numérique.