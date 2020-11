Assemblée Nationale : le Ministre Gaston DOSSSOUHOUI a défendu le budget gestion 2021 du Ministère de l'Agriculture Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOSSSOUHOUI, était face à la Commission budgétaire de la 8ème législature le mercredi 11 novembre 2020 pour présenter les grandes lignes du budget, gestion 2021, du MAEP. Comptes rendus 13 nov. 2020 à 07:23

En ce qui concerne les priorités énumérées par le Ministre Gaston Cossi DOSSSOUHOUI, il s'agit de la consolidation des acquis de l’opérationnalisation des PDA; la promotion d’un nouveau type d’élevage garantissant plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs à travers; l'irrigation, aménagements hydroagricoles et leur valorisation; la mise en œuvre du Programme National de Développement de la Mécanisation Agricole (PNDMA); l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des filières; la réalisation d’infrastructures marchandes et développement de service logistique (quai fruitier, chambre frigorifique, etc.); et la transformation, stockage et conservation des produits agricoles.

Pour les domaines prioritaires, le Ministre Gaston Cossi DOSSSOUHOUI a fait mention du renforcement des capacités d’intervention des ATDA et DDAEP pour développement des filières prioritaires, drs nvestissements structurants pour l'accroissement des rendements et des productions, la promotion entrepreneuriat agricole/rural, la professionnalisation des exploitations de type familial, la gestion de la transhumance, l'assainissement des plans d'eau, la recherche-développement en lien avec les PDA et le recensement National de l’Agriculture et les Enquêtes Statistiques Agricoles.

Le budget global est de 77 700 484 000 FCFA, une cagnotte que le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, entend utiliser pour un meilleur rendement dans le secteur agricole. Un budget en hausse de 10% par rapport à celui de 2020 qui était de 70 906 669 000 FCFA et sera financé par 70% de ressources intérieures, 26% de prêt et 4% de dons.

Après sa présentation, les députés ont été séduits par le fond et la forme et l'éloquence du ministre. <<C'est une brillante présentation>>, a souligné le président de la commission. Beaucoup de contributions sont aussi venues des députés présents dans l'hémicycle.

Il faut noter que le budget 2021 du MAEP est élaboré à partir des quatre (04) programmes cadres du secteur et un accent particulier sera mis sur la qualité de la dépense. Ce qui laisse présager des changements qualitatifs avec à la clé de meilleures performances.