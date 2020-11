Destination Bénin : KALALÉ, commune du plus jeune maire du Bénin Tournée présidentielle 13 nov. 2020 à 05:12

Bastion cotonnier du département du Borgou, la commune de Kalalé produit plus de 16 000 tonnes d’or blanc par an. Elle est située au Nord du Bénin, à un peu plus de 576 km et environ 10 heures de route à partir de Cotonou. Kalalé a une superficie de 3586 km2, en grande partie destinée aux activités agropastorales où cohabitent agriculteurs et éleveurs. La commune de Kalalé, frontalière avec le Nigeria, est subdivisée en 06 arrondissements. Il s’agit de : Basso, Bouka, Dérassi, Dunkassa, Kalalé, et Péonga. On y parle le Peulh, le Boo, le Bariba (Baatônum).

La commune de Kalalé est devenue une véritable attraction à la sortie des élections municipales et communales du 17 mai 2020, pour avoir élu un étudiant de 28 ans, Bani Chabi TIDJANI, comme le plus jeune des 77 maires que compte le Bénin.

L’histoire tumultueuse de la commune de Kalalé est surtout marquée par la naissance de Bio GUERA en 1856, de son vrai nom Gbaasi N’Guerra, un prince Wasangari de la branche Mako-Gbaasi, de père boo Wasangari Sabi Yérima du village Gbaasi et de mère gando Yongon, originaire du village Gbêkou de la commune de Bembèrèké. Une des figures marquantes de la résistance anti coloniale assassiné en 1916 en pleine bataille rangée contre le colonisateur, des suites des protestations contre les recrutements militaires forcés de 1911 et 1912. Une place dédiée à sa bravoure accueille une statue érigée en son honneur à Parakou.

Les problèmes que rencontre la commune de Kalalé sont essentiellement liés à la dégradation des routes et la fourniture en eau potable. C’est conscient de cette situation que le Gouvernement du Président Patrice TALON a conçu dans son PAG les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Nikki-Kalalé- Ségbana, longue de 169, 9 km, évaluée à près de 109 milliard FCFA .

Pour la fourniture en eau potable, le gouvernement dans la poursuite de son objectif « EAU POTABLE POUR TOUS EN 2021 », dans un premier temps, a procédé à la réfection et à la réhabilitation des ouvrages hydrauliques existants, avant de déployer sur le terrain, l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural.

Ainsi donc, la commune de Kalalé bénéficie actuellement d’un réseau en eau potable de 50 km linéaire de 40 m3, d’un château d’eau de 150 m3/21 et la réalisation de 24 bornes fontaines pour le bonheur des populations bénéficiaires.