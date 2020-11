Destination Bénin : PARAKOU, ville cosmopolite et pôle économique du septentrion Tournée présidentielle 12 nov. 2020 à 16:43

La ville de Parakou, encore appelée Cité des Kobourou, et située à 415 km de Cotonou, dans le département du Borgou, est une agglomération cosmopolite, un carrefour incontournable pour ceux qui souhaitent visiter le nord du Bénin et ses nombreux sites touristiques. Commune à statuts particuliers la ville de Parakou s’étend sur 441 Km2 et est découpée en trois (03) arrondissements.

Le maire de la ville est Inoussa Zimé CHABI. La langue locale la plus parlée est le Bariba (Baatombu). La ville, au-delà de la RNIE2, est reliée à Cotonou, la capitale économique et son port en eau profonde, non seulement par une ligne de chemin de fer qui permet de desservir le nord et les pays de l’interland, mais aussi par un aéroport construit à Tourou, dans sa banlieue.

À l’instar de toutes les grandes villes du Bénin, Parakou a une histoire riche et mouvementée. Ce royaume Bariba, autrefois appelé le Royaume Kobourou, a été fondé par Kobourou AKPAKI, fils d'un Prince BARIBA de Nikki et d'une Yoruba de Savé. Un brassage séculaire qui donne jusqu’ aujourd’hui, à Parakou, une réputation de tolérance à l'égard des autres peuples qui viennent s'y installer. Une tolérance très bénéfique pour le commerce régional. La tradition royale y est maintenue et l’actuel Roi de Parakou est sa Majesté AKPAKI Gobi GNINSÈ.

La ville de Parakou est aussi très prisée pour ses sites et ses activités qui font le bonheur des touristes qu’ils soient internes ou externes. C’est de nature une ville béninoise très animée grâce aux différents marchés. Un seul est hissé au rang de marché international. Celui d’Arzeke, où les visiteurs peuvent trouver des articles faits-main, des tenues africaines, des produits artisanaux du pays, sans oublier des spécialités culinaires telles que : l’Igname pilée "Sokuru", pâte " Dibu", Akassa "Mɔɔbu, bouillie "Koko, Wasa wasa, Sauce : Feuille de Gombo "Kobusa", Fromager traditionnel "Direm", Sésame "bwɛɛbwɛɛru", aubergines "Sambinu". Des mets accompagnés la plupart du temps par la viande de bœuf et pattes de bœuf, du fromage « Wagashi » : le cabri, le mouton, poulets, pintade, qui sont autant de spécialités qu’on peut facilement s’offrir en visitant Parakou.

La ville de Parakou, c’est aussi une référence scolaire avec son Lycée Mathieu BOUKE qui a formé de nombreux cadres, et son campus : Université de Parakou. On y dénombre une multitude de lieux attractifs à visiter tels que : le musée ethnographique, le monastère Étoile Notre-Dame, le Centre Songhaï, les Palais Royaux de Sinagourou et de Kpébié, Musée de plein air de Parakou, Mausolée du Président Hubert MAGA (Père de l’indépendance du Bénin) et sa statue érigée sur un carrefour à l’entrée de la ville, la forêt de Kpébié, la Place Bio Guéra, en hommage à la résistance antique coloniale. Tous ces sites sont à découvrir dans une ville agréable à visiter qui surprend de par sa propreté.

Depuis 2016, la ville de Parakou, pour la place stratégique qu’elle occupe dans l’économie béninoise, bénéfice d’importants projets de développement de la part du Gouvernement du Président Patrice TALON. Au titre des nombreuses actions entreprises en direction de la Cité des Kobourou depuis l’avènement de la Rupture, on peut noter :

- le Projet de Renforcement du Système d'Alimentation en Eau Potable de la ville de Parakou et ses environs qui a été inauguré le 1er février 2020. Une infrastructure qui reste à ce jour le système de production et de distribution d’eau potable le plus moderne du Bénin.

- les travaux de contournement et de la traversée de la ville de Parakou

- le Projet Asphaltage intégrant les voies urbaines, primaires, secondaires et tertiaires à aménager et à réhabiliter,

- la construction d'une station de boue de vidange - la modernisation du marché de Guéma qui en cours

- la modernisation du poste de transformation de la Communauté Électrique du Bénin (CEB) à Parakou qui est aujourd’hui le hub de la fourniture de l'énergie électrique de la région septentrionale. - la réalisation des travaux d'électrification des quartiers Guéma Ouest et Centre, Soinrou et Kpassagandou.

- l’appui du Gouvernement par le biais du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale (FASN), d’un montant de 100 millions FCFA pour soutenir les personnes handicapées, les parents de triplés et les patients stabilisés en vue de les aider à subvenir à leurs besoins fondamentaux.

Pour ne lister que ces quelques actions entreprises par le Gouvernement du Président Patrice TALON qui ont contribué non seulement à renforcer le pôle stratégique que constitue la ville de Parakou, mais également dans le rôle qu’elle joue aussi bien dans l’économie que le rayonnement du Bénin.