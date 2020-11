Destination Bénin : Tchaourou, porte d'entrée du grand Borgou, la plus vaste commune du Bénin Tournée présidentielle 12 nov. 2020 à 12:06

Bienvenue sur la terre hospitalière où Baribas, Peuls, Yoroubas-Nago, Yom Lokpa, Ottamari, Adja et fon vivent dans la plus grande fraternité en tant que chrétiens, musulmans ou encore en tant qu'adeptes des divinités telles que Nin-Nin, Naa, Bio N'Kouro et Andemi.

Porte d'entrée du département du Borgou, Tchaourou est la plus vaste commune du Bénin avec 7256km², soit environs 6,5% du territoire national.

La commune de Tchaourou est limitée au Nord par Parakou, Pèrèrè et N’Dali. Plus à l'Est, elle fait corps avec la République Fédérale du Nigéria et à l’Ouest, elle est limitée par les communes de Bassila et de Djougou.

Entre autres réalisations qui y ont été faites dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, on peut citer la construction de la route Bétérou-Tchaourou-Frontière du Nigeria, une infrastructure prévue pour être réalisée en deux phases. La première phase déjà bouclée, a permis la réalisation du pont sur l’Okpara, un ouvrage impressionnant, et d'un autre pont à Alafiarou. Par ailleurs, cette première phase a aussi pris en compte la réalisation d'un linéaire de 10 kilomètres sur les 76 kilomètres que vise l'intégralité du projet.

De cette commune dont Jonathan AWO est le Maire depuis le 06 Juin 2020, l'histoire du Bénin retient plusieurs noms de figures célèbres. Celui de Boni YAYI, le troisième Président du Bénin à l'ère du Renouveau Démocratique en est un, tout comme celui de Sakina HAROUNA, la jeune héroïne qui a été faite Chevalier de l'Ordre du Mérite du Bénin à l'issue de son audience avec le Président Patrice TALON après avoir sauvé cinq personnes dans le naufrage du Woria.

Avec ses sept arrondissements que sont Tchaourou, Tchatchou, Alafiarou, Kika, Bétérou, Danson et Goro, la commune de Tchaourou compte 31 villages et cinq quartiers de ville. 75% environs de sa superficie reste un espace cultivable dont une partie est arrosée par l'Okpara, un bras du fleuve Ouémé.

En plus des cultures vivrières telles que les céréales, l'arachide et les tubercules qui y sont cultivés, le coton et l'anacarde constituent les cultures de rente de la commune de Tchaourou. On y trouve plusieurs forêts classées: la forêt de Nano, la forêt de Wari-Maro, la forêt de Tchatchou Gokana, la forêt de Tchaourou et la forêt d’Alafiarou-Bétérou .

Ville aux immenses potentialités sur les plans de l'élevage, de la chasse, de l'artisanat, du commerce et du tourisme, l'agriculture reste l'atout majeur de la commune de Tchaourou qui jouit d'un climat de savane de type Aw selon la classification de Köppen.

Tchaourou, c'est aussi l'histoire d'un glorieux patrimoine culturel avec d'originaux instruments à corde tels que le « kororu », le « Morokou » qui ont une place de choix aussi bien dans la musique traditionnelle que dans les rites et traditions des tchaourois. Il en est de même pour les tambours sacrés faits à base de peau d'antilope que sont le « Bourkou-Bararou » et le « Korobi ». Ces différents instruments aujourd'hui menacés de disparition, sont partie intégrante de l'immense patrimoine artistique et culturel béninois dont la restauration, la conservation et la valorisation figurent au cœur de l'ambitieuse vision déclinée dans le programme “Le Bénin Révélé”, pour faire du tourisme une véritable source de revenues pour l'économie du Bénin.

La fête de l'igname est l'un des plus grands moments de retrouvailles des tchaouroises et des tchaourois. A de grands rendez-vous comme celui-là, les populations de Tchaourou se laissent souvent aller à divers rythmes du terroir béninois propres aux différents groupes ethniques.