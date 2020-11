Destination Bénin : SAVÈ, vous accueille sous ses mamelles Tournée présidentielle 12 nov. 2020 à 11:17

Avec cette première impression qu’elle vous donne de se voir foncer tout droit dans les parois d’une colline, Savè ne voile pas ses reliefs abrupts et imposants. Si c’était une femme, on parlerait de ses formes insoumises, mais c’est un territoire plutôt. Le siège d’une communauté à laquelle se brassent, grâce à la légendaire hospitalité des Tchabè (Nagots), d’autres ethnies comme les « fons », les « mahis ». Cette cité encerclée de collines, comme des remparts naturels, ne se raconte pas que par ses « Mamelles » ; elle tient aussi lieu de cité stratégique faisant le couloir entre Dassa-Zoumè plus au sud et Tchaourou plus au nord.

Il faut y entrer pour se frotter à ce qu’on appellera une lignée linguistique partant de la langue yoruba au Nagot ou au Shabè avec leurs dérivés. Jusqu’à ce jour bien que regorgeant d’une forte population animiste, cette cité garantit à tous le libre exercice des cultes. Ainsi, les mosquées cohabitent parfaitement avec les églises et les couvents et le climat chaud et tropical n'empêche pas les communautés de partager souvent autour d’une partie de dominos dans le creux de la terre, quelques calebasses de boisson locale. Pendant ce temps, le clair de l’année, la verdure subsiste au-dessus de la colline et certains cultes très liés à la pierre se développent dans leurs creux et failles.

Quelques places publiques et symboles phares à retenir à Savè sont : la Place des Martyrs, la Place Fiditi , Yeba béni odjoulé, oke adjagbo.

A Savè, devenue l’une des 77 communes du Bénin, le Maire Dénis OBA CHABI, administre une population estimée à près de 100.000 habitants établie sur une superficie de 2228 km2. Besse, Kaboua, Boni, Plateau, Sakin, Offe sont les arrondissements qui siègent au conseil communal avec un total de 54 villages et quartiers. La commune est traversée par la voie ferrée Bénin-Niger depuis des lustres, ainsi que la route inter-état RNIE 2, et à votre passage en voiture ou à mobylette, il y a toujours de jeunes dames qui défiant un soleil surchauffant parfois, vous présentent à acheter du « Agonté » accompagné de « Agonkè » produit à Savè ainsi que des bouteilles d’arachide grillée pour vous souhaiter un bon voyage vers la splendeur du Bénin.

Savè, c’est aussi ça : la saveur sur la langue, douce rigueur dans le plat quand ses femmes malaxent de leurs pilons endiablés, l’igname dans le mortier et la font lessiver de cette sauce d’arachide qui vous enflamme les papilles gustatives.

Savè, c’est aussi de grandes recettes médicinales faites de plantes naturelles comme les tradithérapeutes savent en concocter. Là, les jeunes filles sont encouragées sur le chemin de l’instruction et Savè se construit chaque jour pour demeurer digne de ses protubérances naturelles.

Ekabo si ilu shabè.