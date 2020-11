Allons, Ensemble , à la découverte des communes du Bénin Tournée présidentielle 12 nov. 2020 à 08:47

Riche de par sa diversité culturelle et ses nombreux attraits touristiques, le Bénin est subdivisé en 12 départements de 77 communes abritant 5290 villages et une population de plus de 12 millions d'habitants.

Porto-Novo est sa capitale bien que Cotonou soit la principale métropole.

Que vous soyez Béninois ou étranger, il vous arrive de vous poser quelques questions d'intérêt sur les communes béninoises.

Dans quel département se situe telle ou telle commune ?

Quelle est la particularité de cette commune ?

Quelle (s) langue (s) y parle-t-on ?

Quelles sont les ethnies qui la peuplent ?

Quels événements majeurs y célèbre-t-on ?

Quels projets du PAG y sont en cours d'exécution ?

Autant de questions qui trouveront réponse dans la série de publications : "À la découverte des communes du Bénin".

En marge de la tournée du président de la République, Monsieur Patrice TALON, à compter de ce jeudi 12 novembre 2020, vous découvrirez à chaque étape sur les canaux digitaux du gouvernement du Bénin, les communes et leur riche patrimoine.

Ce sera l'occasion pour chaque Béninoise, chaque Béninois de découvrir et d'apprécier les ressources et richesses qui font qu'il est un privilège d'appartenir à cette Nation.

N'oubliez pas d'interagir sur les canaux du gouvernement en utilisant les hashtag #DestinationBenin #TourneePrTalon.

Ensemble, découvrons et révélons le Bénin !