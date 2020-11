Le Président Patrice TALON en tournée nationale dans les communes Communiqués Aujourd'hui à 18:48

Un temps pour tout. Un temps pour mener les études, élaborer les esquisses, un temps pour matérialiser les projets et un temps pour rendre compte. Avec le Président Patrice TALON, on le sait désormais, c’est le sens de la méthode, c’est la gestion rationnelle du temps et des ressources.

Ainsi, après avoir consacré l’essentiel du temps à la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement, le Chef de l’Etat prend son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations. Ce sera l’occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans leurs localités depuis 2016, leurs attentes aussi.

Pour compter de ce jeudi 12 novembre 2020 donc, le Président de la République, entreprend une tournée nationale qui le conduira dans tous les départements et dans la majorité des communes de notre pays.

Cette tournée présidentielle intervenant par temps de pandémie de la COVID-19, le format des rencontres a été bien pensé pour ne pas exposer inutilement les populations. Les mesures barrières seront strictement observées et il n’y aura pas de grands regroupements.

Prendront donc part aux séances, les Conseils communaux, les Associations de développement, les sages et notables.