CORONAVIRUS : Mise en place de bureaux d'écoute et d'information au profit des entreprises ayant soumis leur demande pour bénéficier des mesures de soutien du Gouvernement face à la Covid-19 Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 11:40

Les entreprises ayant soumis leur demande pour bénéficier des mesures de soutien du Gouvernement face à la COVID-19 sont informées que des bureaux d’écoute et d’information sont installés à leur profit dans tous les départements du Bénin.

A Cotonou, en plus de la Trésorerie départementale du littoral, les bureaux sont installés à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à la Trésorerie Communale de Cotonou et à l’Agence Cotonou II AKPAKPA.

La liste complète des bureaux est consultable sur le site du Ministère de l’Économie et des Finances : www.finances.bj

Fait à Cotonou, le 09 novembre 2020

Le Ministère de l’Economie et des Finances et P .O

Le Directeur de Cabinet

Hermann Orou TAKOU