Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi : La 4ème cohorte de candidats auditionnée avec une digitalisation de tout le système

Dans le cadre du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi qui a démarré depuis juillet 2020, l'Unité de Coordination de ce programme a organisé le mercredi 06 novembre 2020 à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, une séance d'entretien de la 4ème cohorte de candidats inscrits pour le Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi.

Après l'étape d'inscription en ligne et l'étape de la présélection, les candidats, au nombre de 302, ont suivi des entretiens avec 12 jurys différents dans les domaines de l'assainissement et hygiène de base, l'agro-industrie, le génie civil, et beaucoup de métiers supports comme les métiers de juristes, ressources humaines, comptables et commerciaux. Au terme de cet entretien qui est prévu se dérouler en une seule journée, les panélistes désigneront 03 personnes par domaine qui seront par la suite proposées aux entreprises qui en ont fait la demande. Ces dernières feront la sélection finale des personnes retenues.

Pour cette cohorte, il faut noter que les choses ont évolué dans la notation des candidats présélectionnés. Selon Monsieur Charlemagne LOKOSSOU, Coordonnateur National du PSIE, le système de notation des candidats a été digitalisé. D'où il sort automatiquement les résultats. Cela ne donne plus la possibilité à un jury de modifier le résultat obtenu par le candidat. À la fin de l'entretien, le candidat a son résultat de façon automatique. Plus besoin d'attendre des jours avant de l'avoir. Le Coordonnateur National du PSIE a, par ailleurs, invité les diplômés sans emploi à visiter le site du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi pour déposer leurs candidatures afin de se donner les chances d'être sélectionnés. De nouvelles offres seront mises en ligne toutes les semaines à compter de maintenant car il y a en attente, 642 demandes venant des entreprises qui ont exprimé le besoin d'engager des jeunes diplômés.

Rappelons que le Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi est une initiative du Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice TALON, en faveur de la promotion et du développement des entreprises par les compétences et l'emploi des jeunes.

