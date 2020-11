Infrastructures marchandes : Le Président Patrice TALON sur des sites de construction des marchés urbains à Cotonou Le Président Patrice TALON a surpris tout le monde en initiant dans la matinée de ce mardi 03 novembre 2020 une descente sur les sites de construction des marchés urbains dans la ville de Cotonou. Par cette visite surprise, le Chef de l'Etat voulait constater par lui-même l’évolution des travaux de construction des marchés urbains de Cotonou. Il a aussi saisi cette occasion pour s’imprégner des conditions difficiles dans lesquelles opèrent les usagers du marché de Ganhi. Comptes rendus Aujourd'hui à 19:23

Accompagné des ministres du cadre de vie et du commerce, de la Directrice de l’Agence du cadre de vie, du Directeur Général de la SOGEMA, du Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral et du deuxième Adjoint au Maire de la ville de Cotonou, le Chef de l’Etat béninois a fait le tour du marché Ganhi, du site de relogement de Xwlacodji, du marché de Ménontin en passant par les marchés de PK3 à Akpakpa, Aïdjèdo et Wologuèdè. Un périple sous les ovations de populations spontanément mobilisées à chaque arrêt du cortège présidentiel et qui n'ont pas boudé leur plaisir pour exprimer leur satisfaction de la gouvernance TALON.

Lancés le jeudi 12 décembre 2019, ces travaux font partie du vaste projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux inscrit en bonne place dans le Programme d’Actions du Gouvernement. Ces marchés entièrement modernes, dont certains sont de type R+1 et d’autres de plain-pied, comportent des places plus confortables avec des capacités d’accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes, une zone technique pour gérer les déchets, des parkings et d’autres commodités. Il est prévu également des travaux d’assainissement pour mettre fin au phénomène d’inondation pendant les saisons pluvieuses afin de soulager les peines des usagers de ces différents marchés.

Quelques mois après leur lancement, le Président de la République qui n’est pas adepte des poses de première pierre a jugé utile et responsable d'aller s'enquérir du niveau d'exécution des travaux et du respect des données contractuelles. Au cours du périple, le Président a posé des questions d’éclaircissement sur la consistance des travaux par endroits et fait des observations assez judicieuses d’autres endroits. Il a été rassuré par les responsables de l’entreprise ITB, en charge des travaux, qui ont renouvelé leur engagement à tenir dans les délais contractuels.

Pour le ministre José TONATO, le Chef de l'Etat a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien après la visite de 4 des 9 marchés en construction dans la ville de Cotonou et a positivement apprécié l'état d'avancement des travaux. Il a fait savoir que si les travaux ont connu un léger retard, cela est dû à la fermeture des frontières avec le Nigéria et la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus ; mais il a fait remarquer qu'actuellement le retard est en train d'être rattrapé.

La Ministre de l’industrie et du commerce, Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN a, quant à elle, rassuré les femmes des marchés, de la finition dans les délais des travaux pour l’amélioration des conditions d’exercice de leurs activités. Elle garantit aux femmes que chacune d’entre elle retrouvera sa place dans les nouveaux marchés.

Cette tournée a été une opportunité pour les populations mobilisées à chaque étape de la visite de saluer l’engagement et la détermination du Chef de l’Etat à offrir aux usagers des marchés de Cotonou des cadres bien aménagés avec des conditions de vie agréables pour l’exercice de leurs activités.

