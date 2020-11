Réforme des pensions de retraite : le paiement électronique devenu une réalité Après l’opération de virement automatique des pensions de plus de cinquante mille (50.000) francs, le Gouvernement prend une mesure supplémentaire pour les pensions de montant inférieur. Communications 01 nov. 2020 à 15:50

Il y a encore trois années en arrière, le hall de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et de la Direction Générale du Budget à Cotonou, grouillait de monde toutes les fins du mois pour le paiement des pensions de retraite et le retrait des bulletins de visite médicale. Longtemps pensée par l’administration des finances, la réforme de virement automatique des pensions de plus de cinquante mille (50.000) fut mise en place non sans grincement de dents de la part des retraités.

Ainsi, sous l’impulsion du Président de la République Patrice TALON, le Ministre de l’Économie et des Finances Romuald WADAGNI a réalisé l’opération de virement automatique des pensions de plus de 50.000 francs CFA. Cette réforme intervenue à compter de 1er octobre 2017 a été une réussite. Par cette opération, toutes les pensions de montant supérieur ou égal à 50.000 francs CFA sont payées systématiquement par virement bancaire (Banques, CCP, et FECECAM). Après un (01) an d’application de la mesure, le bilan est plus que positif. Le taux de bancarisation des pensions qui était de 25%, est passé à 76%, faisant augmenter le nombre de pensionnés en virement de 13 000 en octobre 2017 à environ 38000 en octobre 2020.

Le paiement des pensions par mobile money principalement pour les moins de 50 000 FCFA vient une fois de plus augmenter le taux de bancarisation des pensions qui s’inscrit dans le cadre global des actions du Gouvernement en matière de transparence budgétaire.

Pour l’échéance du 1er novembre 2020, plus de 3700 pensionnés seront payés par mobile money soit 30 % de l’effectif attendu dont environ 1700 par MOOV money et 2000 par MTN Mobile money.

Les avantages de ce nouveau mode de paiement ne sont plus à démontrer. Le pensionné bénéficie plus rapidement de sa pension sans se déplacer et pourra faire son retrait à tous les coins de rue. Il limite les déplacements des personnes âgées surtout dans le contexte du COVID-19 dont les personnes les plus vulnérables sont celles du troisième âge.

Enfin, l’objectif visé par le Gouvernement est de réduire les tracasseries des pensionnés à travers les nouveaux instruments de paiement.

Cette réforme s’ajoute à la longue liste des réformes opérées par le Gouvernement à travers le Ministère de l’Economie et des Finances pour soulager la peine des pensionnés.