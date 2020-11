Infrastructures routières : Descente du ministre Hervé HEHOMEY sur la route Lokossa-Dévé-Aplahoué-Frontière du Togo Hervé HEHOMEY accompagné des députés apprécie l’évolution des travaux (Les doléances et préoccupations des élus feront l’objet d’études favorables par le Gouvernement) Comptes rendus 31 oct. 2020 à 18:35

Dans le cadre de sa tournée nationale de visite des chantiers routiers en cours d’exécution pour le compte du Programme d’Actions du Gouvernement, le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY a effectué le vendredi 30 octobre 2020, une visite sur la route Lokossa-Dévé-Aplahoué-Frontière du Togo. Il était accompagné à l’occasion des députés élus dans les départements du Couffo et du Mono tels : Gerard GBENONCHI, Dakpè SOSSOU, Richard ALLOSSOHOUN, Ernest MEDEWANOU, Joseph Amavi ANANI, Etienne TOGNIGBAN, Euric GUIDI…

La route Lokossa-Dévé-Aplahoué-Frontière du Togo est un chantier long d’environ 46 kilomètres et dont les travaux avaient été lancés en février 2019. Le constat fait par la délégation montre que les travaux évoluent normalement suivant le chronogramme et sont à 66% de taux d’exécution. Pour le Ministre Hervé HEHOMEY, les objectifs du projet sont clairs pour le Gouvernement du Président Patrice TALON. Il s’agit de désenclaver le Mono et le Couffo mais aussi de relier ces deux départements avec les départements frontaliers. « C’est un axe routier qui relie deux chefs-lieux de département. Nous relions par cet axe route, Lokossa qui est le chef-lieu du département du Mono et Aplahoué qui est le chef-lieu du département du Couffo. Et mieux, cette route nous permet de relier le pays frère voisin du Togo », a fait savoir Hervé HEHOMEY.

Mais la visite du ministre n’était pas seulement pour constater l’évolution des travaux. Il s’agissait principalement pour lui de recueillir les avis et doléances des élus et des populations pour mieux parfaire le travail qui se fait déjà. C’est pourquoi dans sa délégation, tous les députés élus dans les deux départements étaient présents. Globalement, les élus plaident pour des travaux complémentaires comme par exemple, l’aménagement en deux fois deux voies à l’entrée de la ville d’Aplahoué ou encore, l’aménagement de la portion de route qui relie Aplahoué à Azovè. D’autres préoccupations portant sur le bitumage de routes ou la construction d’ouvrages de franchissement pour faciliter la vie sociale et économiques des populations du Mono et du Couffo ont été aussi soulevées à l’occasion par les députés. A toutes ces préoccupations, Hervé HEHOMEY a promis qu’une attention particulière sera portée à leur étude diligente par ses services pour exaucer les vœux des députés et des populations.

Les élus présents ont tour à tour exprimer leur joie de se voir associer à une telle tournée d’un ministre du gouvernement. « Jamais on ne nous associe. Je tiens à remercier Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Transports parce que c’est la première fois qu’un ministre nous associe à une telle activité, la visite des chantiers du PAG… », a fait savoir l’honorable Euric GUIDI, également présent.