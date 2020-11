Promotion du sport à la base : Descente du Ministre Oswald HOMEKY sur les stades en construction dans le Couffo Lancée depuis le 2 juillet 2018, la construction de plusieurs infrastructures sportives dans des communes du Bénin suit son cours. Et pour s'assurer du bon déroulement des travaux, le ministre des sports, Oswald HOMEKY, a entrepris une tournée d'inspection. Il a effectué une descente inopinée dans les communes du Couffo ce Vendredi 30 Octobre 2020 afin de s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des différents stades de types omnisports. Comptes rendus 31 oct. 2020 à 18:28

Très ému, Oswald HOMEKY a exprimé sa satisfaction relativement à l'état d'avancement de ces travaux qui ont connu à tous les niveaux une avancée très considérable. Les chantiers ont considérablement évolué malgré les mesures de restriction prises afin de faire face à la pandémie du coronavirus. Le périple a commencé par le stade d’Aplahoué. Ensuite, ce fût le tour du stade de Djakotomey pour finir à Dogbo, des localités du département du Couffo. Cette visite a permis au Ministre et sa délégation de constater que l'érection de la tribune évolue très bien, la belle pelouse verdoyante prête à être utilisée, une piste d’athlétisme terminée, la grille anti-hooligan et même la cabine média sont déjà prêtes.

Le ministre des Sports repart satisfait en souhaitant que le chantier puisse se poursuivre avec force et vigueur pour que les objectifs du début soient atteints. Ces stades, lorsqu’ils seront terminés, permettront une meilleure pratique du sport et surtout d’animation de nos communes à travers les différentes activités sportives, culturelles et de vie associative.

Lire en intégralité l'interview du ministre Oswald HOMEKY

"J'ai initié cette tournée pour effectivement faire le constat, à nouveau, de l'évolution des chantiers. Vous vous souvenez que, au regard des difficultés qu'on remarquait notamment la lenteur des entreprises, nous avions mis en place un chronogramme assez rigoureux et que j'avais déjà entrepris des tournées sur les stades. Et donc, à quelques mois de l'échéance fixée, j'ai décidé encore de venir faire le point pour voir de façon réelle ce qui se passe sur le terrain.

HOMEKY satisfait même si...

Globalement, il faut dire que ça avance. Même si nous avons besoin de maintenir la pression. Effectivement, nous ne sommes pas là pour faire des cadeaux aux entreprises, étant donné que nous aussi nous avons des délais qui s'imposent et que les délais contractuels sont non négociables. Et c'est pour cette raison que par moments, nous avons le temps qu'il fallût pour les remettre dans le bon sens. Mais tout cela pour dire que les chantiers doivent être livrés dans les délais requis. Ce que nous avons constaté sur les stades parcourus jusque-là, est plutôt encourageant, même si je le répète encore, il nous reste quelques semaines, quelques précieuses semaines pour lesquelles il faut maintenir absolument la pression. Les entreprises par rapport aux pourcentages d'exécution des travaux que nous avions convenus dans le planning sont encore en retard. On a des décalages de 5 à 10% par endroit et c'est pour ça que nous avons mis la pression. Je vais espérer vraiment qu'avec le renforcement des équipes techniques, un suivi plus rigoureux du maître d'œuvre, nous allons pouvoir recevoir ces joyaux le plus tôt possible pour le bonheur des populations des 22 communes qui bénéficient de la première phase en particulier, et des Béninois des 77 communes en général.

Quid du délai contractuel et de la sanction ?

Le délai contractuel est fin novembre. C'est le deadline et c'est pour ça qu'à un mois de ce deadline j'ai décidé de faire le tour pour voir concrètement où est-ce que nous en sommes. Il est évident que, avec les 5 et 10% de décalage constatés par endroits, ce deadline ne sera pas forcément tenu. Mais notre devoir est de mettre la pression aux entreprises et de toute façon, d'appliquer les pénalités et les sanctions qui s’imposent en cas de non-respect des délais contractuels. Ce que nous avons vu nous rassure pour l'essentiel. Nous avons foi qu'avec la pression que nous mettons, d'ici fin novembre l'essentiel sera fait surtout les gros travaux et éventuellement il y aura quelques finitions... Une fois encore, nous allons maintenir la pression. Et nous ne manquerons d'appliquer les sanctions et les pénalités qui s'imposent. Un délai contractuel est non négociable, il se respecte. Et vous savez, le gouvernement ne transige pas sur ces genres de choses ; c'est notre méthode de travailler. Nos populations attendent ces infrastructures. C'est pour ça que nous allons parcourir l'ensemble des Stades et que nous allons continuer à mobiliser nos équipes pour un suivi chaque jour afin que les travaux soient livrés assez rapidement".