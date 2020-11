Renforcement de capacités : 1000 artisans électriciens bâtiment et 16 formateurs en formation au profit de l'agence CONTRELEC Comptes rendus 31 oct. 2020 à 09:56

Le Ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude HOUSSOU était le vendredi 30 octobre 2020 au siège de ESMER ACADEMY, situé à Abomey-Calavi. But de cette sortie, lancer la formation des 1000 artisans électriciens bâtiment et de 16 formateurs au profit de l'agence CONTRELEC. Cette session de formation financée grâce à la coopération entre le Gouvernement du Bénin et l'Union Européenne est mise en œuvre par le Programme d'Appui Institutionnel et de Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l'Énergie au Bénin (RECASEB).

Le choix des artisans électriciens pour cette formation permettra, d'après le Chef Projet Régisseur du RECASEB Monsieur Gustave WHANNOU, d'apporter un appui substantiel à l'agence CONTRELEC qui a pour mission d'œuvrer pour la sécurité et la qualité des installations électriques dans le bâtiment en vue de prévenir les accidents et catastrophes d'origine électrique au Bénin. Ce sera donc une occasion pour permettre aux artisans électriciens concernés d'améliorer leurs compétences et de ce fait, consolider leur notoriété auprès de leurs usager-clients avec une répercussion certaine sur leurs revenus.

La formation se déroulera en 51 sessions dont une dédiée à la formation des formateurs et couvrira l'ensemble du territoire national. L'objectif visé est le renforcement du savoir-faire de toutes les femmes et tous les hommes qui ont été recensés comme exerçant le métier d'électricité-bâtiment.

Pour la Chargée d’Affaires à la Délégation de l'Union Européenne, Véronique JANSSEN, son institution se réjouit de pouvoir contribuer à ce renforcement de capacités en organisant des formations spécialisées, ciblées et adaptées aux besoins de l'économie béninoise. Quant au Directeur de Cabinet du Ministre des PME, il a fait savoir que cette session de formation de renforcement des capacités rentre dans la dynamique du gouvernement. Monsieur Édouard SEHLIN a exhorté les artisans à profiter de cette session de formation pour devenir des experts en matière d'électricité-bâtiment et être à même de compétir aux marchés publics, grands travaux d'infrastructures, etc.

Dans son discours de lancement, le Ministre de l’énergie a déclaré que « les situations de dangers liés à l’électricité prévalent, lorsque la conception, la réalisation, et l’exploitation des installations électriques intérieures ne sont pas conçues et mises en œuvre dans le respect des exigences techniques nécessaires à l’assurance qualité et la sécurité des utilisateurs ! ». Alors, face à cette problématique, la compétence des électriciens-installateurs est fondamentale pour la sécurité des personnes et des biens et la prospérité des usages de l’électricité par les populations. Monsieur Dona Jean-Claude HOUSSOU s'est montré optimiste et parié qu'à l'issue de ce programme de formation, les participants seront davantage aptes à procéder au câblage des tableaux et armoires électriques, à celui des appareils, à installer et raccorder les réseaux de câbles qui assurent aussi bien, la sécurité des personnes et des biens, qu’un bon fonctionnement dans les conditions normales d’utilisation mais également un rendement énergétique optimal, un entretien et une évolution aisée.

Pour finir, il a exprimé la profonde gratitude du Président de la République et de son Gouvernement à l'Union Européenne dont le concours, à travers, le RECASEB est substantiel pour l’organisation de cette formation.

