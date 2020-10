CORONAVIRUS : La Croix-Rouge Béninoise fait don de 40 dispositifs de lavage des mains aux élèves des lycées et collèges du Bénin Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 13:27

Dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Coronavirus au Bénin, la Croix-Rouge Béninoise a fait un don de 40 dispositifs de lavage des mains et 12 litres de savon liquide au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. C'est le Ministre Mahougnon KAKPO, qui a réceptionné ces dons en présence du Deuxième Adjoint au Maire de Cotonou, Monsieur Gatien ADJAGBONI, au CEG Sègbèya à Cotonou le mardi 27 octobre 2020.

La Croix-Rouge Béninoise, à en croire son Président National, Monsieur Mathias AGOLIGAN AVOHA, ayant pour mission de prévenir et de soulager les souffrances humaines sans discrimination, accompagne les actions du Gouvernement du Président Patrice TALON dans la gestion de la pandémie du Coronavirus sur toute l'étendue du territoire national avec une forte implication de ses volontaires. Elle met un accent particulier sur la lutte contre la propagation du Coronavirus dans les écoles, collèges, lycées et universités du Bénin.

Ainsi, pour participer à la stratégie mise en place par le Gouvernement, la Croix-Rouge Béninoise met à la disposition du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle 40 dispositifs de lavage des mains en plus des 60 autres déjà distribués directement dans les collèges et lycées de l'ex-cordon sanitaire.

Pour le Ministre Mahougnon KAKPO, la Croix-Rouge Béninoise joue un rôle important de partenaire au côté du Gouvernement depuis l'annonce du 1er cas de Coronavirus au Bénin. « Le geste significatif de ce jour vient témoigner, une fois encore, de l'objectif de la Croix-Rouge Béninoise d'accompagner le Gouvernement du Bénin dans son action d'offrir un cadre sain et exempt de toute contamination à tous les acteurs du système éducatif », a témoigné le ministre. En somme, ce geste vise à renforcer de façon globale les mesures mises en place par le Gouvernement pour lutter contre cette pandémie dans les établissements des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Pour finir, le Ministre Mahougnon KAKPO a rassuré la Croix-Rouge Béninoise du bon usage qui sera fait de ces dons et exprimé les remerciements du Président Patrice TALON et de son Gouvernement.

