Énergies Renouvelables et efficacité énergétique : Des Points Focaux outillés sur la conduite et le suivi des projets-programmes
23 oct. 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités annuelles de l'Unité de Gestion du Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l'Énergie au Bénin (RECASEB), les Points Focaux nationaux ont suivi, les 22 et 23 octobre 2020 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou, une séance de formation pour renforcer leurs capacités pour plus d'efficacité dans la conduite et le suivi des projets/programmes, des initiatives et des relations avec les organismes internationaux de coopération en matière de Développement des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique (DEREE).

Durant ces deux jours, la formation s'est déroulée autour de 03 modules, à savoir :

- Rôles, responsabilités et connaissances de l'environnement du Point focal national ;

- Gestion de la coopération et stratégie de communication, et

- Gestion des appels à projets et suivi-évaluation des performances.

La cérémonie de clôture de cette session de formation s'est déroulée le vendredi 23 octobre 2020 et a été présidée par le Chargé d'Étude au Bureau d'Analyse et d'Investigation (BAI) de la Présidence de la République, Monsieur Sèdjro Vivien AGBAKOU.

Le Représentant des Points Focaux bénéficiaires de la formation, Monsieur Bill Clément AKOUEDJENOUDE, a témoigné la gratitude de l'ensemble des participants ayant suivi cette formation et aussi exprimé sa reconnaissance à l'endroit du BAI et du RECASEB pour cette ingénieuse idée de renforcement de leurs capacités. Quant au formateur, Monsieur Cosme AHOUNA, Président du Cabinet BP Conseil, il s'est dit convaincu de ce que les apprenants, une fois chez eux, montreront qu'il y a eu un changement à leur niveau.

Dans son discours de clôture, le Chargé d'Étude au BAI, Monsieur Sèdjro Vivien AGBAKOU, a noté que, malgré que la formation a été très dense, elle a été très bien assimilée sur les 02 jours. Selon ses propos, le gouvernement consent beaucoup d'efforts pour augmenter la capacité de production d'énergie. Beaucoup de partenariats avec des institutions sont développés, des accords avec d'autres pays sont initiés et il est opportun que les Points Focaux veillent au grain dans ces relations avec ces institutions, tant au niveau régional qu'à l'international pour faire profiter le pays de tous les avantages de ces accords, conventions,... etc. Il a, pour finir, exprimé sa satisfaction de voir les participants plus outillés et a remercié tous les acteurs qui ont travaillé à la réussite de cette formation.

