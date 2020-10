Jeudi du service Public : Comment obtenir un nom de domaine en .BJ au Bénin pour votre site internet ? Documents Aujourd'hui à 20:55

Le « .bj » est la signature numérique du Bénin sur internet. Il est considéré comme son territoire virtuel.

Pour illustrer, il identifie le Bénin sur internet comme le 229 identifie le Bénin pour les indicateurs téléphoniques.



Le gouvernement du Bénin à travers l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) a fait l’option de rendre le « .bj » plus accessible à tous afin de promouvoir la destination Bénin et les produits « Made in Bénin » sur internet, contribuer par ailleurs à la construction de l’identité numérique du Bénin.



Dans le cadre de la session d'informations "Jeudi du Service Public" du 22 octobre 2020, retrouvez en téléchargement libre sur le site du Gouvernement du Bénin à travers le document récapitulatif ci dessous , toutes les informations au sujet du nom de domaine et de l’obtention d'un nom de domaine en ".BJ "au Bénin.

TELECHARGEZ CI DESSOUS LE DOCUMENT: COMMENT OBTENIR UN NOM DE DOMAINE EN .BJ ?