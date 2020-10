Secteur de l’énergie : Le Plan d'Action National Genre au cœur d'un atelier de validation Comptes rendus Aujourd'hui à 17:09

Le Ministre de l'Énergie, Monsieur Dona Jean-Claude HOUSSOU, était à la salle les Collines de l'INFOSEC de Cotonou ce jeudi 22 octobre 2020 où il a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du Plan d'Action National pour la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Bénin 2020-2024. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Représentant Résident de Millénium Challenge Corporation, Monsieur Christopher BROUGHTON.

A l'entame, le Chef service Genre et Développement, Madame Anne-Marie BONOU GNACADJA, a fait savoir que le Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique de la CEDEAO (CEREEC) a mis en œuvre plusieurs actions, avec l'appui de ses partenaires, dont l'élaboration d'une politique régionale sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique qui a été adopté par les Chefs d'État de la CEDEAO en 2013. Un programme phare intitulé Programme de la CEDEAO sur l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie a été lancé. Afin d'internaliser la politique et la directive de ce programme dans le corpus national béninois, le CEREEC a recruté un consultant national pour l'élaboration du Plan d'Action National pour la période 2020-2024. Ainsi, cet atelier vise la validation du rapport du plan d'action national élaboré par le consultant.

Pour le Représentant Résident du Millénium Challenge Corporation, Monsieur Christopher BROUGHTON, la problématique du genre dans le secteur de l'énergie est devenue un enjeu majeur de développement. Elle permet d'appréhender les questions spécifiques liées aux inégalités persistantes entre les 02 sexes en matière d'accès équitable aux services énergétiques entre les femmes et les hommes. L'élaboration du Plan d'Action National Genre pour la politique d'intégration du genre dans l'accès à l'énergie est une étape décisive. Et pour les partenaires techniques et financiers, conduits par Monsieur Christopher BROUGHTON, ce plan sera un très précieux outil pour opérer des choix d'accompagnement du ministère et servira de boussole pour répondre efficacement aux besoins réels et pertinents de réduction des inégalités liés au sexe dans le secteur énergétique.

L’élaboration du document, outil de planification et de mobilisation des ressources, selon les propos du Ministre Dona Jean-Claude HOUSSOU, est le fruit des contributions des principaux acteurs et actrices du secteur de l'énergie. Elle a bénéficié et capitalisé les expériences des projets et programmes, des partenaires, des utilisateurs et utilisatrices de l'énergie. Elle a intégré les défis du secteur en matière d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux services énergétiques. Alors, cette mise en œuvre permettra de renforcer la coopération et la collaboration intersectorielle afin d'éliminer les obstacles qui entravent la participation égale des femmes et des hommes dans l'expansion de l'accès à l'énergie. Ainsi, elle contribuera à satisfaire équitablement et durablement les besoins de tous les citoyens et citoyennes.

Voir l'album