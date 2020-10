CORONAVIRUS - 40 dispositifs de lavage des mains offerts aux apprenants dans les écoles maternelles et primaires du Bénin par la Croix-Rouge Béninoise Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Karimou SALIMANE, a réceptionné ce mardi 20 octobre 2020 de la Croix-Rouge Béninoise, 40 dispositifs de lavage des mains. La cérémonie de la remise de ces dispositifs s'est déroulée à la salle de conférence du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire à Porto-Novo. Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 16:42

Le Bénin fait face à la pandémie de la Covid-19 depuis le 16 mars 2020. La Croix-Rouge Béninoise, qui a pour mission de prévenir et de soulager les souffrances humaines sans discrimination aucune, a mis en œuvre son plan de riposte contre cette pandémie. Selon le Président National, Monsieur Mathias AGOLIGAN, la Croix-Rouge Béninoise accompagne les actions du gouvernement en ce qui concerne la gestion de cette pandémie dans les 77 communes du Bénin à travers une forte implication de ses volontaires. Elle souhaite mettre un accent particulier sur l'inclusion de la Covid-19 dans les établissements scolaires du Bénin. C'est pour cette raison que, en cette période de la rentrée scolaire 2020-2021, elle veut contribuer à lutter contre la propagation de la Covid-19 à travers le don de 40 dispositifs de lavage des mains qu'elle offre au Ministère des Enseignements Maternel et Primaire. Ce matériel sera réparti dans les écoles maternelle et primaire du pays en fonction du besoin.

Pour le Ministre Karimou SALIMANE, cette cérémonie est le signe de la coopération agissante entre la Croix-Rouge et le Bénin. Depuis l'apparition de cette pandémie, notre pays ne cesse de bénéficier des soutiens de différents partenaires dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Les équipements reçus s'inscrivent dans cette lutte.

Au nom du Président de la République et de son gouvernement, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a salué et remercié toutes les autorités au plus haut niveau de la Croix-Rouge pour leur contribution au renforcement des efforts du gouvernement. Monsieur Karimou SALIMANE a promis prendre les dispositions nécessaires afin que l'utilisation de ces équipements ne souffre d'aucune insuffisance et travailler à la consolidation du partenariat très apprécié entre le Bénin et la Croix-Rouge.

