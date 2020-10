Journée Mondiale de l'Alimentation : La 40ème édition célébrée à Cotonou Comptes rendus 16 oct. 2020 à 17:17

A l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré le vendredi 16 octobre 2020, la 40ème Journée Mondiale de l'Alimentation. C’est à travers une cérémonie organisée à l'INFOSEC de Cotonou par le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Le thème pour l’édition 2020 est : Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, Agir pour l'Avenir. Ce fut aussi une occasion pour célébrer les 75 ans de la FAO.

Le Représentant par Intérim de la FAO au Bénin, Monsieur Sukati MPHUMUZI a fait remarquer que cette édition a lieu au moment où le monde entier continue de lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui a révélé la fragilité de nos systèmes alimentaires. Avant la pandémie, plus de 2 milliards de personnes ne pouvaient pas se procurer régulièrement des aliments nutritifs en quantité suffisante. Près de 700 millions de personnes ne mangent pas à leur faim.

Au cours de cette année 2020, les pertes économiques attribuables à cette pandémie de la Covid-19 risquent de faire connaître la faim à 130 millions de personnes de plus d'ici à la fin de l'année. L'édition de cette année « Nous invite d'une part, à bâtir des systèmes agro-alimentaires plus résilients et plus solides, et d'autre part à faire preuve d'une grande solidarité au niveau mondial » a laissé entendre le Représentant par Intérim de la FAO Bénin. Il a félicité le Gouvernement du Bénin pour les nombreuses initiatives liées à la digitalisation dans les secteurs vitaux et plus précisément dans le secteur de l'agriculture où le Bénin est en train de se doter actuellement d'une Stratégie Nationale de l'Agriculture Numérique.

Dans son discours, Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, Directeur de Cabinet du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et Représentant du ministre empêché, a partagé quelques résultats des actions menées dans les différents sous-secteurs au titre de l'année 2019. Il faut retenir que les productions de grands groupes de cultures sont supérieures à la moyenne des 05 dernières années. Concernant la campagne 2019-2020, il a été enregistré une augmentation de 3,2% pour les céréales, 16,1% pour les légumineuses et 2,8% pour les racines et tubercules. Les besoins alimentaires de nos populations en produits végétaux de grande consommation sont entièrement couverts avec une marge supplémentaire de 82% en 2019. Les productions animales en 2019 ont couvert 51% des besoins alimentaires de la population, soit une nette amélioration par rapport à la référence de 2015 qui est de 49,72%. Le taux de couverture des besoins alimentaires en produits halieutiques par la production nationale est de 31,4% contre 25,3% en 2018.

En ce qui concerne la contribution du secteur agricole à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'analyse des résultats du Cadre Harmonisé sur la période d'octobre à décembre 2019 montre que 89,88% de la population analysée est en sécurité alimentaire, 9,8% en phase sous pression.

Face à la pandémie de la Covid-19, le Conseil des ministres a pris des mesures spécifiques en faveur du secteur agricole fortement touché par les effets de la pandémie. Ainsi, 100 milliards FCFA ont été orientés vers les entrepreneurs agricoles et qui seront mis en œuvre par le Fonds National de Développement Agricole en accord avec les banques et les services financiers décentralisés. Au cours de cette célébration, il a été mis symboliquement à la disposition des meilleures coopératives de femmes dans nos 12 départements, des équipements et du matériel agricole.

Enfin, cette journée a été aussi une occasion pour lancer la 24ème édition du TELEFOOD qui est une importante campagne de sensibilisation et de collecte de fonds initiée par la FAO Bénin dans la perspective d'un appel solennel à la solidarité nationale et internationale pour relever le défi moral que représente l'éradication de la souffrance intolérable de la faim. Ces fonds aideront à financer les microprojets qui pourront aider des individus et des groupes vulnérables à sortir du cercle vicieux de la pauvreté et de la faim. A ce niveau, un compte est disponible : N°90103765001000/97 et logé à la BIBE/JERICHO COTONOU.

Voir l'album