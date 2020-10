Cantines Scolaires: le ministre Salimane KARIMOU visite des écoles à cantines du département du Mono Comptes rendus Aujourd'hui à 18:19

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, accompagné du Représentant Résident du Programme Alimentaire Mondial au Bénin, Monsieur Guy Mesmin ADOUA OYILA, a effectué une visite de terrain dans deux écoles à cantines de la commune d'Athiémé, département du Mono le jeudi 15 octobre 2020.



La première école visitée par la délégation conduite par le Ministre Salimane KARIMOU est l'École Primaire Publique d'Agontimè, située dans l'arrondissement de Kpinnou. Dans cette école, avec l'appui du partenaire privé CHOITHRAMS, d'autres activités ont été ajoutées à l'alimentation scolaire, à savoir la construction d'infrastructures lourdes, c'est-à-dire, le réfectoire qui va permettre aux apprenants de déjeuner dans des conditions favorables à l'alimentation, le moulin à maïs qui va servir à moudre à la fois le maïs de l'école et celui de la communauté et un jardin jardin moderne.



A cette étape, le Ministre Salimane KARIMOU a remercié le partenaire privé CHOITHRAMS qui a réalisé ces infrastructures dans 10 écoles sur les 20 écoles dans lesquelles il intervient. Pour lui, en terme de partenariat gagnant-gagnant, c'est une excellente expérience à rééditer dans les autres écoles sur toute l'étendue du territoire national. Il a lancé un appel à l'endroit des partenaires privé à aller dans ce sens.

La deuxième école à cantine visitée est celle de l'École Primaire Publique de Sazouékpa dans le même arrondissement de Kpinnou à Athiémé. Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire et sa délégation ont visité le forage en construction et procédé au lancement de fonctionnement du réfectoire de cette école réalisée par le même partenaire privé CHOITHRAMS. << À Sazouékpa ici, nous avons voulu lancer le fonctionnement de ce réfectoire. Voyez-vous, les enfants sont déjà à table et, pour la première fois, ils vont commencer par manger au réfectoire. Notre souhait, c'est que cela puisse s'étendre à toutes les écoles à cantines>> a dit le ministre dans son interview après avoir servi le repas aux apprenants.

Après la commune d'Athiémé dans le Mono, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire et sa délégation se sont rendus dans la commune de Djidja, dans le département du Zou, cette fois-ci, pour tenir une séance de sensibilisation des communautés sur les cas de vol de vivres répété et l'importance de la participation communautaire.



Contrairement aux écoles à cantines visitées dans le département du Mono où les communautés sont impliquées dans le bon fonctionnement des cantines, dans le Zou, le fonctionnement harmonieux de la cantine scolaire est plombé par le cambriolage des vivres dans certaines écoles.



Selon les chiffres communiqués par le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et Primaire du Zou, au total, 166,75 kg de maïs, 378 kg de riz, 177 kg de pois jaune, 142,125 L d'huile, ainsi que des cuillères, des bols en plastique, des marmites et des coupe-coupes ont été apporté par des divorcés sociaux dans 06 écoles, à savoir: EPP Sozoun dans la commune de Djidja, EPP Dovogon dans la commune de Zogbodomey, les écoles de Tévèdji, d'Adagbodji et de Gankou dans la commune de Ouinhi puis l'EPP Zounmèkpota dans Agbangnizoun.



Le Ministre Salimane KARIMOU a eu à échanger avec tous les acteurs intervenants dans l'éducation, ainsi que les communautés afin de trouver ensemble une solution à ce problème. Au cours des échanges, il a exhorté les communautés à plus d'adhésion, plus de participation au Programme National Alimentaire Scolaire Intégré (PNASI) pour sa réussite.

