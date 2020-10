Échanges entre le Chef de l'Etat et les partenaires sociaux : 15 milliards FCFA débloqués avec effet immédiat Après avoir payé 87 milliards FCFA de dettes aux travailleurs depuis 2016, le Gouvernement débloque encore 15 milliards FCFA avec effet immédiat Comptes rendus Aujourd'hui à 16:37

Dans la dynamique de promotion du dialogue social et ainsi qu’il s’y était engagé, le Président Patrice TALON a rencontré, ce vendredi 16 octobre 2020 au palais de la Marina, les sept (7) Secrétaires généraux confédéraux, afin d’échanger avec eux sur les efforts du Gouvernement relativement à la satisfaction des besoins des travailleurs. Une séance dont il ressort que depuis 4 ans et demi, le Gouvernement a engagé d’énormes ressources pour éponger une part importante des dettes de l’Etat à l’égard des agents de l’Etat, découlant de diverses décisions prises avant 2016, et qu’un nouvel effort significatif va être fait dans l’immédiat.

Remerciant d’entrée ses hôtes pour leur disponibilité au dialogue, le Président Patrice TALON a relevé que les efforts massifs fait par le Gouvernement, traduisent bien le fait qu’avec des rapports sociaux sains, on peut résoudre bien des problèmes, sans qu’il soit besoin de recourir aux grèves.

Ensuite, il fera observer qu’en 2016, le Gouvernement a hérité d’une situation très difficile avec des engagements sociaux colossaux dont le respect semblait compromis. Pourtant, grâce aux réformes engagées, grâce à l’assainissement de la gestion des finances publiques, de réels efforts ont été faits.

C’est ainsi que, sur un total de 94 milliards de FCFA de dettes envers les travailleurs, le Gouvernement a déjà payé, à ce jour, 52 milliards FCFA. De même, pour 49 milliards FCFA de dettes envers les retraités, 26,7 milliards FCFA ont déjà été payés. A cela s’ajoutent 6,9 milliards FCFA de prime exceptionnelle de motivation aux agents de la santé et 1 milliard FCFA de prime de risque.

Divers autres engagements ont été honorés qui font que, sur un total global de 173 milliards FCFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards FCFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% de niveau de paiement.

Mais, le Gouvernement qui fait l’effort, en plus de l’apurement des dettes, de ne pas en cumuler de nouvelles, a décidé, avec effet immédiat, de prendre en charge des dettes de 15 milliards FCFA découlant des effets d’engagements divers pris avant 2016 et qui n’étaient pas encore payés jusqu’ici. Il s’agit notamment d’engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels.

Ainsi, les travailleurs dont le salaire du mois d’octobre n’est pas encore traité recevront, avec celui-ci, les rappels concernés. Ceux dont le salaire est déjà traité les recevront les jours d’après ou sur le salaire du mois de novembre 2020.

Cet effort exceptionnel, comme ceux effectués avant par le Gouvernement, est fortement apprécié par les partenaires sociaux qui, du reste, n’avaient pas tous les détails des paiements réalisés. Les uns après les autres, ils ont félicité le Chef de l’Etat et son Gouvernement pour ces efforts remarquables.

Ils ont saisi l’occasion de cette séance d’échanges pour soumettre d’autres doléances et préoccupations spécifiques que le Président Patrice TALON a promis de regarder de près chaque fois que cela sera pertinent.

Enfin, le Chef de l’Etat a tenu à remercier tout le peuple béninois, à travers ses hôtes car, dit-il, c’est grâce aux efforts de l’ensemble des enfants du pays que tout ce qui est fait a pu l’être.

