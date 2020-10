Loi de finances 2020 : Le budget général de l'Etat remanié adopté Comptes rendus Aujourd'hui à 22:56

Les députés de la 8ème législature étaient au Palais des gouverneurs à Porto-Novo le jeudi 15 octobre 2020 dans le cadre de la 5ème session extraordinaire de 2020 consacrée à l'examen et au vote du projet de budget de l'État remanié 2020. Au terme des travaux, les représentants du peuple ont approuvé les grandes orientations retenues par le Gouvernement pour le budget 2020 remanié du fait de la Covid-19.

C'est par une procédure d'urgence que les parlementaires sous la houlette du Président de l'Assemblée nationale, Louis VLAVONOU ont décidé d'examiner le projet de budget général de l'Etat, gestion 2020 remanié en raison de la pandémie du Coronavirus. Ainsi, la Commission des finances en charge dudit dossier, par le truchement de son Président, l'honorable Gérard GBENONCHI, s'est pliée en quatre pour mettre à la disposition de la représentation nationale son rapport qui a été soumis à l'étude en plénière quelques heures plus tard.

En effet, l'exécution budgétaire pour la gestion 2020 est appelée à se dérouler dans une conjoncture économique moins bonne que prévue en raison des impacts négatifs de la Covid-19 qui a secoué le monde au cours de cette année. Le Bénin en a eu pour son compte et plusieurs secteurs d'activité ont été touchés. Dans cette perspective, des mesures urgentes ont été prises ainsi qu'un appel à la solidarité nationale et internationale. Il fallait donc remanier le budget pour contenir la nouvelle donne.

Regards sur le budget remanié de l'État

Le Budget remanié de l’Etat pour la gestion 2020 s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2167,099 milliards de francs CFA contre 1986,910 milliards de FCFA, soit une hausse de 180,189 milliards de francs CFA, correspondant à un taux d’augmentation de 9,1%. Ce projet de Loi de finances rectificative pour la gestion 2020 s’appuie sur les repères de la politique économique et sur les fondamentaux de la politique budgétaire définis par l’Etat depuis le début du quinquennat 2016-2021. La conduite de la politique économique restera ainsi conforme au Plan National de Développement (PND2018-2025), au Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D 2018-2025) et au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021), avec un accent marqué sur son volet « renforcement des services sociaux de base et protection sociale ». Suivant ces orientations, les secteurs prioritaires à eux seuls, cumulent plus de 70% du volume des crédits budgétaires alloués aux dépenses en capital. Le taux de croissance ressortirait à 2,3% contre 7,6% initialement prévu dans un environnement d’inflation maîtrisé.

Le déficit budgétaire devrait s’afficher à 5,1% du PIB contre 1,8% prévu en loi de finances initiale, gestion 2020. Ce niveau projeté, devrait amorcer dès l’année prochaine, un retour vers la norme communautaire après la suspension temporaire à travers le monde, des règles de discipline budgétaire pour permettre aux Etats de se donner les moyens de faire face efficacement aux défis sanitaire, social et économique dus à la Covid-19. Quant à l’encours de la dette, il connaîtrait un faible accroissement, compte tenu de la priorité accordée par le Gouvernement aux dons budgétaires et fonds de concours pour compenser la perte de recettes qu’enregistreraient les régies financières.

Romuald WADAGNI face aux députés

Du document présenté par le Ministère de l'économie et des finances, il ressort que la hausse s'explique par la prise en compte au budget de l'État, des dépenses d'urgence sanitaire, des transferts monétaires en soutien aux citoyens, aux entreprises, aux artisans et aux ménages de même que par des mesures de facilitation d'accès aux crédits, d'une part et la mise aux normes des équipements et installations sanitaires d'autre part. Il faut dire par ailleurs que ce projet de loi de finances rectificative a pris en compte les diverses contributions reçues des donateurs et des partenaires techniques et financiers du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de riposte nationale contre la Covid-19.

Les préoccupations des députés ont tourné autour des précisions sur les bénéficiaires de l’exonération de la TVM au titre de 2020 ; de la prise en charge des factures d’électricité et d’eau des sociétés, dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19 ; de la nécessité d’élargir aux enseignants des écoles privées, les mesures sociales induites par la Covid-19 ; des dispositions prises pour assurer le remboursement effectif de crédit de TVA aux entreprises ; des dispositions prises pour assurer la résilience de l’économie béninoise à la persistance ou à la résurgence de la Covid-19.

Les députés ont voté à l'unanimité le projet de budget général de l'Etat, gestion 2020 remanié et ont apprécié les nombreux efforts du gouvernement et du ministre des finances Romuald WADAGNI.