Agriculture et développement rural: les organisations socio-professionnelles reçoivent du matériel roulant et informatique Comptes rendus Aujourd'hui à 13:54

Le Programme d'Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR) est un programme de la Coopération Suisse au Bénin qui a pour objectif d'amener, d'ici à l'horizon 2027, les exploitations familiales agricoles, pastorales et d'artisans à contribuer durablement au développement socio-économique, en vue de la réduction de la pauvreté dans sa zone d'intervention. Pour y arriver, ce programme vise à contribuer à l'accroissement durable de la productivité des exploitations familiales agricoles et pastorales par la promotion d'au moins 04 filières agro-alimentaires.

En 2012, ce programme avait déjà été mis en œuvre pour les deux premières phases dans les départements de l'Alibori et du Borgou, à savoir, phase 1 (2012-2015) pour les communes de N'Dali, Gogounou, Banikoara et Kalalé, et pour la phase 2 (2015-2020) qui a connu l'ajout de 6 nouvelles communes, Kandi, Ségbana, Bembèrèkè, Sinendé, Pèrèrè et Nikki, portant le nombre total des communes d'intervention à 10.

A partir de 2021, la phase 3 du PASDeR prendra en compte 27 communes des départements de l'Alibori, l'Atacora, du Borgou et de la Donga, et 07 filières seront promues, à savoir: maïs, riz, lait, viande, oignon, pomme de terre et mangue.

Ainsi, pour le déroulement des activités de la phase 3 du PASDeR, il a été mis à la disposition des Organisations Socio-professionnelles, des motos et matériels informatiques par la Coopération Suisse au Bénin lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI, a la salle de réunion de son ministère le mardi 13 octobre 2020.



Pour un montant total de 142.490.000f CFA, les équipements sont composés de:

60 motos YAMAHA CRUZ,

65 ordinateurs portatifs HP PROBOOK et un ordinateur HP complet de table,

04 photocopieuses,

10 imprimantes,

21 rétroprojecteurs et

03 véhicules TOYOTA PICK UP.

La Directrice Swisscontact et Chef de file du Consortium Swisscontact-LARES, Madame Christiane DEHOUE, est persuadée, selon ses propos, que ces équipements mis à la disposition des faîtières et leurs techniciens permettront d'atteindre avec efficacité et efficience les résultats escomptés du PASDeR 3.

Le Chef suppléant de la Coopération internationale Suisse au Bénin, Monsieur Bjorn SCHRANZ, a salué l'excellente coopération entre les deux pays. En cette période de pandémie de la Covid-19, il s'est dit admiratif de la maîtrise de cette pandémie au Bénin, y compris sur le plan socio-économique. Il s'est dit convaincu qu'avec cet investissement au niveau de l'économie locale qui permet de maintenir la dynamique locale, qu'on peut fournir une grande contribution à stabiliser cette économie. Si on arrive à maintenir cette dynamique, on arrive à maintenir des moyens de subsistance d'une bonne partie de la population. Cela est essentiel en ce temps de la crise sanitaire et au-delà de cette crise.

Dans son discours, le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI a fait remarquer que ce programme pose des actes significatifs et concrets. Pour avoir appelé des gens à la tâche, il leur donne les moyens d'aller à l'œuvre. Il a remercié la Coopération Suisse et Swisscontact pour la mise en œuvre du programme convenu d'accord-parti. Selon le Ministre, avec ce matériel, les acteurs devront pouvoir monter d'un cran en matière de capacité et de qualité de travail. Il a invité les Organisations Socio-professionnelles à saisir ces occasions pour diffuser les bonnes pratiques culturales qui doivent changer la vie quotidienne de nos populations majoritairement agricole. <<Il est de votre devoir (...) si vous voulez sortir de la précarité, d'utiliser ces moyens, aussi modeste soit-il, pour changer votre vie et contribuer à révéler le Bénin>> a-t-il laissé entendre à l'endroit des organisations Socio-professionnelles.

Voir l'album