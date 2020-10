Eau potable pour tous à l'horizon 2021 : Un rêve qui devient progressivement une réalité sous le Président Patrice TALON Comptes rendus 08 oct. 2020 à 17:33

Lancés depuis le jeudi 25 janvier 2018 pour un délai contractuel de 30 mois, les travaux de la première Phase I du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi et ses environs sont terminés. C'est à travers une cérémonie digne du nom que le ministre de l'eau et des mines, monsieur Samou Seidou ADAMBI a procédé à l'inauguration officielle de l'ouvrage le jeudi 8 octobre 2020 à Zinvié dans la commune d'Abomey-Calavi.

D'un coût global de 26,8 milliards de francs CFA, le projet entièrement financé par l'entreprise SOGEA-SATOM dans le cadre du Partenariat public-privé sous le contrôle du Cabinet MERLIN, va permettre de solutionner définitivement le déficit en eau potable dans la commune d'Abomey-Calavi et améliorer les performances techniques et commerciales de la SONEB.

Présentant les caractéristiques du projet, Camille DANSOU, Directeur général de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) a affirmé que cet important ouvrage est composé de huit (08) nouveaux forages totalisant un débit de 1500 m3/h; d'une station de traitement d'eau ultra moderne de 45.000 m3/jour à Zinvié; d'un réservoir au sol de 3000 m3 et d'une plateforme de cinq (05) tours de dégazage de capacité totale de 51.040 m3/jour; d'un château d'eau de 500 m3 à Houèto; de 28,1 km de tuyaux PEHD de diamètres variant entre 280 mm et 710 mm; de 103 km de conduite en PVC de diamètres variant entre 75 mm et 225 mm contre un linéaire d'environ 99,5 km initialement prévu ; l'installation des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques pour les forages et la mise en place d'un système ultra moderne de gestion à distance permettant une exploitation optimale du joyau. Au titre des mesures d'accompagnement du projet, il a été procédé à la réhabilitation du système d'AEV de Gbodjoko et son raccordement au réseau d'eau de la SONEB.

Pour le ministre Samou Seidou ADAMBI, la capacité de production d'eau de la SONEB dans la commune d'Abomey-Calavi est désormais renforcée avec une production supplémentaire de 1500 m3/h à l'horizon 2027 impactant ainsi 240.000 personnes supplémentaires des quartiers Agori 1, Agori 2, Djadjo, Aïtchédji, Aïdégnon, Aïfa, Atinkanmey, Houèto, Tankpè et Zogbadjè. Il a, pour finir, procédé à la mise en service officielle des infrastructures de la Phase I du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi et ses environs pour le bonheur des populations à travers la coupure symbolique du ruban.