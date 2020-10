Aménagement du territoire et des transports : Hervé HEHOMEY et Paul Koffi KOFFI font la revue de l’application des normes communautaires au Bénin. Comptes rendus Aujourd'hui à 13:36

C’est par une séance de travail tenue ce jeudi 08 octobre au Ministère des Infrastructures et des Transports que Paul Koffi KOFFI, en charge du département de l’aménagement du territoire communautaire et des transports au sein de la commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a démarré ses travaux avec le ministère des infrastructures et des transports du Bénin. Réunis autour du Ministre en charge des Infrastructures et des Transports du Bénin Hervé HEHOMEY, les différents responsables impliqués dans la mise en œuvre des règlements de l’UEMOA dans le secteur des transports ont tour à tour expliqué au commissaire les différents avancés enregistrés par le Bénin quant à la réglementation du secteur des transports, la mise en application du règlement 14 relatif au contrôle des charges sur le réseau routier, la gestion des postes de péage et pesage et différentes réformes mises en œuvre depuis quelques 2016.

Le Ministre Hervé HEHOMEY au cours de cette séance a réaffirmé la volonté du gouvernement de la République du Bénin d’œuvrer pour une mise en application effective des règlements communautaires. En ce sens, il a reprécisé les efforts fournis dans le sens des réformes ayant constitué à la création de la Société des Infrastructures routières du Bénin, la réforme relative à la redéfinition exact du rôle de l’Agence nationale de l’aviation civile et de toutes les entités intervenant sur la plateforme aéroportuaire, les travaux en cours pour la modernisation de l’Aéroport international cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou en terme d’infrastructures , de mode de gestion et les démarches pour aboutir à sa certification, et surtout le grand projet de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé.

La deuxième partie de cette journée chargée pour le commissaire Paul Koffi KOFFI a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 08 octobre à Hillacondji, à la frontière Bénino-Togolaise où l’UEMOA avec l’appui de la Banque Africaine de développement est entrain de construire un poste de contrôle juxtaposé. Une fois sur les lieux, c’est avec joie que le commissaire a constaté une avancé notable des travaux. Les différents bâtiments, le parking gros porteur ou encore les guichets de formalités douanières et policières sont tous achevés. D’après le rapport de la mission de contrôle, les travaux estimés à environ 8 milliards de Francs CFA sont à un taux d’exécution de 98,20%. Après un bref exposé fait par le chef de la mission de contrôle des différents travaux effectués, le commissaire Paul Koffi KOFFI s’est félicité de l’avancement des travaux en dépit des problèmes enregistrés depuis leur lancement. Le Directeur adjoint de cabinet du Ministre des infrastructures et des transports représentant le ministre Hervé HEHOMEY à l’occasion, a félicité tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet et salué les mérites d’une intégration réussie entre les communautés.

La visite du Commissaire Paul Koffi KOFFI au Bénin se poursuit ce vendredi 09 octobre avec une séance de travail avec les acteurs de la plateforme aéroportuaire à l’Agence nationale de l’aviation civile à Cotonou et une visite du site de péage et pesage de Houègbo en compagnie du Ministre des Infrastructures et des Transports.