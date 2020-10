Secteur de l'énergie: le Ministre de l'Énergie a visité les sites de construction de lignes électriques à Cotonou et du Dispatching à Abomey-Calavi Comptes rendus Aujourd'hui à 12:39

Le Ministre de l'Énergie, Monsieur Dona Jean-Claude HOUSSOU, dans la journée du jeudi 08 octobre 2020, a effectué une visite des chantiers de réhabilitation et d'extension du réseau de distribution de la SBEE par le Projet MCA-BÉNIN II.

L'objectif de cette visite était de constater le niveau d'avancement des travaux et présenter le point des améliorations apportées par ces derniers sur la qualité de l'énergie électrique fournie.

Durant toute la visite, 07 sites ont été visités, dont 06 à Cotonou (le site Base vie CEGELEC, du poste croix rouge, du poste de Gbèdjromèdé, du poste de Fidjrossè, de la base vie EIFFAGE et celui de l'aéroport) et le Centre National de Contrôle de la Distribution (Dispatching) situé à Akassato, à Abomey-Calavi.

Des propos du Coordonnateur National du MCA-BÉNIN 2, Monsieur Gabriel DEGBEGNI, il sera construit 08 postes à Cotonou qui permettront de renforcer la capacité de transformation d'environ 1000 MVA.

Ainsi, les entreprises EIFFAGE/RMT, CEGELEC, Siemens Energy et General Electric Power ont été sélectionnées pour renforcer et réhabiliter le réseau de distribution d'électricité au niveau régional et à Cotonou. Elles sont déjà déployées sur le terrain et ont amorcé les 1ères étapes de l'exécution de leur mission. Elles vont construire des lignes électriques souterraines essentiellement à Cotonou et les lignes aériennes dans les régions de Parakou, Djougou et Natitingou. Ce renforcement des infrastructures de la SBEE permettra de satisfaire les besoins d'aujourd'hui et de demain des consommateurs.

En ce qui concerne la construction du Centre national de contrôle de la distribution à Akassato, ça sera une infrastructure moderne visant la surveillance et le contrôle du réseau de distribution et la collecte de données en temps réel. Il permettra de détecter les pannes et d'intervenir à distance. Le résultat sera une réduction du nombre et de la durée des coupures d'électricité. C'est un élément très important pour le système électrique national.

Notons que ce centre sera construit sur deux site dont le principal à Akassato sur environ 2000 m² et un centre de secours à Bohicon sur environ 1450 m². Les travaux porteront sur la conception et la mise en œuvre d'un système SCADA/DMS.

<<Ce que j'ai vu aujourd'hui est inspirant et rassurant. Inspirant parce que, c'est l'exemple type de ce qu'on aurait dû faire depuis des années>>, a laissé entendre le Ministre Dona Jean-Claude HOUSSOU au terme de la visite des sites de construction à Cotonou et du Dispatching à Abomey-Calavi. C'est quelque chose d'historique qui manquait au Bénin, selon ses propos. Quand il y a une panne, c'est à tâton que l'on recherchait sa localisation pour pouvoir la traiter. Mais, avec ces dispositions modernes, on doit pouvoir, depuis la salle de contrôle, identifier les zones qui sont en défection.

La demande en électricité ayant considérablement augmenté sans que les infrastructures ne puissent y répondre, nous ont conduit à des coupures de façon régulière, à des saturations de lignes, donc des protections qui se mettent en service. Ce qui crée des désagréments et de la frustration pour les concitoyens.

Grâce au Programme du MCA-BÉNIN 2, à travers le Projet "Distribution d'électricité", avec cet accord de don entre les USA et le Bénin, nous entrons dans une phase concrète. <<Tout est fin prêt pour y arriver>> a dit le Ministre de l'Énergie.

Ces infrastructures sont prévus pour être opérationnelles en fin 2021.