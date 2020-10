Journée Mondiale du Coton: le Bénin a célébré la deuxième édition de cette journée Comptes rendus Aujourd'hui à 19:56

Chaque 7 octobre est décrété Journée Mondiale du Coton. Et pour cette 2ème édition, le Bénin n'a pas voulu rater cette occasion. Ce mercredi 07 octobre 2020, il a été organisé un panel sur "La route du Coton" à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB). Ce panel était composé de la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN, de celui du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Jean Michel ABIMBOLA, et de celui des Petites et Moyennes Entreprises, et de la Promotion des Emplois, Monsieur Modeste Tihounté KEREKOU.

La Ministre Shadiya Alimatou ASSOUMAN a présenté la situation actuelle de la filière dans notre pays, le Bénin.

Selon ses propos, il faut noter qu'au Bénin, le coton représente 40% de devise, 12 à 13% du PIB, environ 60% du tissu industriel national et assure un revenu à plus d’un tiers de la population. Il occupe directement et indirectement plus de 2 millions de personnes et contribue sensiblement à la réduction de la pauvreté, la satisfaction des besoins d’éducation et de santé, participant de ce fait à l’atteinte des Objectifs de développement durable.

Mais malheureusement, la crise sanitaire liée à la Covid-19 pourrait ralentir l'élan du secteur, hypothéquant les prévisions dans le domaine. Pour la Ministre de l'Industrie et du Commerce, il convient qu'en pareil contexte, l’assistance des partenaires pour amortir le choc reste primordiale.

<< Elle l’est davantage dans la mesure où la mise en œuvre du programme ROUTE DU COTON nécessitera l’apport, la contribution et l’engagement de toutes les parties prenantes afin de prendre le dessus sur les déconvenues que pourrait provoquer la pandémie de Covid19.>> a-t-elle dit avant d'inviter tous les membres de l'OMC à œuvrer de façon constructive pour faire progresser les négociations d’ici à la prochaine conférence ministérielle de l’OMC.

