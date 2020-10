Recherche Agricole: 82 chercheurs de rang doctoral du Bénin reçoivent leurs toges Comptes rendus Aujourd'hui à 19:21

La recherche scientifique, pour les pays en développement, constitue la 1ère des conditions d'un développement maîtrisé localement. La recherche doit contribuer à asseoir une indépendance dans les domaines de base que sont l'alimentation, la santé, les matières premières, l'énergie, les technologies modernes élémentaires et la culture. Son efficacité ne se réduit pas au montant des crédits alloués mais plutôt et avant tout à une gestion rationnelle des rares ressources humaines.

Le Bénin a valorisé la fonction du chercheur avec la prise du décret 2016-221 du 04 avril 2016 portant statuts particuliers des corps des chercheurs de rang doctoral. Il est mentionné dans ce décret, à l'article 74, que les chercheurs de rang doctoral du Bénin peuvent ainsi porter leurs costumes au cours d'une cérémonie officielle.

Ainsi, le mercredi 07 octobre 2020 à l'Institut des Sciences Biomédicales Appliquées du Bénin (ISBA), a eu lieu la remise officielle de toges aux chercheurs de rang doctoral du Bénin. Cette cérémonie a été présidée par la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Madame Eléonore YAYI LADEKAN, en présence de son collègue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI, tutelle du Système National de Recherche Agricole du Bénin (SNRA-Bénin) qui regroupe actuellement la majorité des chercheurs de rang doctoral du Bénin.

Le Directeur Général du Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (CBRSI), le Professeur Marc KPODEKON, a fait savoir que c'est la première fois qu'une cérémonie de port de toges est organisée au Bénin, replaçant ainsi les animateurs du SNRA-Bénin au même palier que ceux de l'enseignement supérieur.

Le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI a rappelé aux chercheurs que la recherche agricole est particulièrement attendue dans l'actuel contexte où notre pays, à l'instar des autres pays en voie de développement, doit faire face à des priorités. Il a dit savoir compter sur eux pour trouver les meilleurs solutions à ces priorités et ce dans un processus d'amélioration continue grâce à la mise en œuvre du Programme National de Recherche Agricole. <<Ainsi, vous aurez retourné à la société ce qu’elle vous a donné et par la même occasion, vous aurez honoré ces majestueux costumes que vous arborez si bien ce jour.>> a-t-il laissé entendre.

Pour la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Gouvernement veut marquer son attachement et son intérêt, à travers cette cérémonie fort simple, à reconnaître la Recherche Scientifique et l'Innovation comme une des conditions nécessaires à un développement maîtrisé.

Les récipiendaires, à travers leur représentant, Monsieur Guy Apollinaire MENSAH, ont remercié les autorités gouvernementales qui ont été sensibles à leur situation.

Il faut préciser qu'ils sont 82 chercheurs de rang doctoral à disposer effectivement de leurs actes administratifs en main et répartis par catégories:

- 38 Assistants de recherche;

- 21 Chargés de recherche;

- 17 Maîtres de Recherche et

- 06 Directeurs de recherche.

Voir l'album