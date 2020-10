Lancement du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural pour une meilleure sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté Comptes rendus Aujourd'hui à 17:40

Le vendredi 02 et le samedi 03 octobre 2020, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, a procédé au lancement officiel des travaux et de remise de quatre sites aux entreprises attributaires des marchés de construction des différentes infrastructures inscrites au projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural (PDPIM). Le projet rentre ainsi dans sa phase active, au bonheur des populations qui ont chaleureusement accueilli la délégation conduite par le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI.

Quatre communes sur les dix-huit bénéficiaires du projet ont fait l’objet de lancement officiel de leurs sites. Il s’agit de Bamè à Zagnanado, Gounsoé à Dassa-Zounmè, Attogbo à Glazoué et Pira à Bantè. Dans la liesse, les populations, les autorités locales et municipales ont salué le projet dont elles bénéficient. A Bamè, le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI a rappelé l'approche d'intervention du gouvernement consistant à concentrer les efforts en des points stratégiques pour donner l'exemple et en faire profiter d'autres. Il a ensuite mis l'accent sur les chantiers récents dont la commune de Zagnanado a bénéficié (61ha / UEMOA, PAIA-VO …etc.) d'une part puis rappelé les grandes réalisations prévues par le PDPIM d'autre part, notamment un aménagement sommaire de 1000 ha, 300 ha en maîtrise totale d'eau, 4 barrages, 40 forages, etc).

Se déclarant très honoré et satisfait par le choix porté par le gouvernement à travers le PDPIM sur la commune de Zagnanado pour l'aménagement du site de Bame, le Maire de la commune, Justin KANNINKPO, s'est engagé à apporter l'appui nécessaire à la réalisation dans le délai contractuel de l'opération.

A Attogbo à Glazoué où il sera aménagé un périmètre de maraîchage et un forage, Bruno TOKOU de l'association IRE IWA, et le maire de Glazoué, Gilles HOUNDOLO, ont reconnu que ce projet est le bienvenu, car il va enfin combler une attente de plusieurs décennies. Le maire a annoncé que Glazoué ambitionne être le 3è pôle maraîcher au Bénin, après Grand-Popo et Malanville. Et donc avec cet aménagement avec maîtrise de l'eau, cette ambition sera réalisée, a-t-il promis. Pour le ministre de l'agriculture, avec son engagement et son esprit de travail, la population de Glazoué mérite d'être comptée parmi les communes bénéficiaires du projet.

A Pira, arrondissement de Bantè, c’est un barrage qui verra le jour d’ici huit mois. Un barrage qui va mobiliser les eaux de surface, d’un volume de 239.699 m3, destinée pour la consommation des populations de Bantè et pour abreuver leurs bétails. Pour le maire de Bantè, Edmond Babalekon LAOUROU, la joie des populations de Bantè est grande. Car l'eau c'est la vie et toute initiative visant à rendre disponible l'eau ne peut qu'être applaudie. Alors, le maire a demandé au ministre de transmettre au Chef de l'Etat les remerciements des populations de Bantè.

Pour le ministre de l'agriculture, c'est une promesse du Président de la République alors candidat qui se réalise. Au candidat TALON, les populations des Collines avaient demandé de leur donner de l'eau disponible et en toutes saisons. En dehors du barrage, le projet prévoit pour Pira des aménagements de bas-fond sur 150 ha à Pira, la construction de deux magasins, de 6 aires de séchage, …etc le tout d'une valeur de 1.180.000.000 F CFA.

Un projet pour le développement

Dix-huit communes du Bénin bénéficient du projet de développement des périmètres irrigués en milieu rural (PDPIM). Il s’agit de Boukoumbé, Matéri, Kouandé, Pehunco, Sinendé, Nikki, Bembèrèkè, Pèrèrè, Karimama, Gogounou, Tchaourou, Ouessè, Bantè, Glazoué, Dassa, Djidja, Zagnanado et Zogbodomey. Selon Félix GBAGUIDI le Coordonnateur, c'est un projet visant à lutter contre la pauvreté en diversifiant les cultures (riz, maïs, et cultures maraîchères) et contribuant à la sécurité alimentaire par l'accroissement de la production, des actions de désenclavement. Il améliore la terre par l'aménagement des bas-fonds, la création des petits périmètres irrigués, la lutte anti érosive. Le projet l'eau par la création de fermettes irriguées autour des puits à grands diamètres et des retenues d'eau.

Le projet s'articule autour de quatre composantes que sont :

- le développement agricole par l'aménagement des terres agricoles et accès aux équipements agricoles et aux marchés

- le renforcement des capacités et appui institutionnel

- l'appui financier aux producteurs à travers la microfinance participative islamique de la BID

- l'appui à la gestion du projet.

Le Ministre a enfin promis faire la police lui-même autour de la réalisation des travaux et invité les autres corps de contrôle et la PASCIB à en faire de même.