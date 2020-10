Promotion du Made in Benin : La Ministre Shadiya ASSOUMAN lance le "Mois du Consommons Local" La Ministre de l’industrie et du commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN a présidé le jeudi 1er octobre 2020, la cérémonie de lancement officiel de l’édition 2020 du « Mois du Consommons Local » organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Un évènement rehaussé par la présence des Ministres de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; du tourisme, de la culture et des arts. Comptes rendus Aujourd'hui à 12:39

Initié par le Ministère de l'industrie et du commerce, le « Mois du Consommons Local » s'aligne sur la recommandation de l'UEMOA de faire du mois d'octobre, le mois de la consommation de produits locaux. Selon Shadiya Alimatou ASSOUMAN, l’organisation d’un tel évènement répond à un double impératif : celui de susciter chez le Béninois la consommation du "Made In Benin" et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale.

Plusieurs activités sont prévues tout au long du mois d’octobre pour mettre en avant les produits locaux et les faire découvrir aussi bien aux consommateurs béninois qu’à l’international. Le contexte actuel marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 a amené le gouvernement et la CCIB à innover grâce à une marketplace locale : www.consommonslocal.bj

La Ministre a également réitéré l’engagement et la détermination du gouvernement et du Président Patrice TALON à promouvoir les produits locaux. Pour finir, elle a exhorté les uns et les autres à savourer tout au long de ce mois la richesse du Bénin en matière de production locale.

Deux panels de discussion sont venus mettre fin à la cérémonie de lancement du "Mois du Consommons Local". Ils ont été animés par Monsieur Bonaventure KOUAKANOU, Directeur de cabinet du Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ; Monsieur Amzat SALAMI, Secrétaire Général du ministère de l’industrie et du commerce ; Madame Faïzatou GBIAN MOUKAÏLA, Conseillère technique au tourisme du Ministre du tourisme, de la culture et des arts ; et des responsables d’entreprises locales. Les discussions ont porté sur le développement de la production et la consommation locale et sur la capacité de l’offre locale.

