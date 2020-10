Programme Spécial pour l'Insertion dans l'Emploi : 79 jeunes retenus de la première cohorte mis à la disposition des entreprises Comptes rendus Aujourd'hui à 11:10

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) a servi de cadre ce jeudi 1er octobre 2020, à la cérémonie de remise de lettres de notification à la première cohorte des candidats à l'emploi, sélectionnés définitivement par les entreprises elles-mêmes. Au nombre de 79, ces allocataires ont été mis à disposition auprès des entreprises dès la réception de la lettre de notification d'emploi.

Pour le Coordonnateur National du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi (PSIE), Monsieur Charlemagne LOKOSSOU, « ce jour marque le début de l'entrée effective en emploi de cette 1ère cohorte du PSIE ». Le Représentant des entreprises bénéficiaires, Monsieur Bienvenu MONGADJI, a remercié le gouvernement qui, par ce programme, appui les jeunes diplômés qui sont sortis des écoles afin que ceux-ci puissent avoir accès à leur premier emploi.

Le Directeur national du programme, Monsieur Urbain AMEGBEDJI, présidant la cérémonie, a, quant à lui, remercié le Chef de l'Etat Monsieur Patrice TALON qui a pensé à mettre en place un programme spécial pour promouvoir, encourager et booster les entreprises. En mettant en place ce programme, celui-ci visait deux objectifs : accompagner les entreprises qui ont besoin de compétences et résorber la crise du chômage au sein de la jeunesse et l'aider à s'insérer dans l'économie locale. Ainsi, les entreprises peuvent se réjouir d'obtenir au final, « la fine crème » des meilleurs. Il a, par ailleurs, rappelé qu'il n'y a pas de place pour le favoritisme, la tricherie ou toutes manœuvres qui permettraient l'introduction de personnes inappropriées. Seule la compétence et le travail ont permis de retenir les 79 allocataires.

Pour finir, le coordonnateur National du PSIE, Charlemagne LOKOSSOU a lancé un appel à l'endroit des entreprises qui hésitent que le gouvernement du Bénin a mis les moyens à la disposition de ce programme afin de prendre en charge les salaires, la sécurité sociale, les impôts, tout ce qui est nécessaire pour que les jeunes triés sur le volet soient recrutés après plusieurs tests.

Pour rappel, sur instruction du Chef de l'État et de son gouvernement, le Programme Spécial pour l'Insertion dans l'Emploi a été lancé depuis le 1er juillet 2020. Et comme bilan partiel à ce jour, 1776 entreprises ont adhéré à ce programme, 192 ont été éligibles pour demander la main d'œuvre. Ces demandes de main d'œuvre ont généré 379 demandes pour 557 emplois qui devront faire objet de publication, analyse et inscription des différents candidats. Ce qui a été fait pour 96 postes qui ont été mis en ligne. Ainsi, pour ces 96 postes mis en ligne, la Coordination nationale du programme a reçu près de 60.000 candidatures dont 40.789 éligibles. Ensuite, 5450 personnes ont subi l'entretien à travers différents panels d'expert et dont 375 ont été retenus et envoyés aux différentes entreprises pour le test final. Il a été retenu 79 jeunes au test final qui ont pris service déjà le jeudi 1er octobre 2020. Bien avant cela, en présence des responsables d'entreprises et des autorités conduisant le programme, les allocataires ont pris l'engagement de respecter toutes les clauses issues de ce contrat et d'aider toutes les entreprises bénéficiaires à atteindre leurs objectifs.

