Coopération entre le Bénin et la Francophonie : la Secrétaire Générale Louise MUSHIKIWABO échange avec les femmes entrepreneures du Bénin Comptes rendus 29 sept. 2020 à 15:42

Dans le cadre de sa visite de travail au Bénin, la Secrétaire Générale de la Francophonie, Madame Louise MUSHIKIWABO a tenu ce vendredi 25 septembre 2020, une séance d’échanges avec les femmes entrepreneures du Bénin à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB). Elle était accompagnée pour l’occasion de la Ministre de l’industrie et du commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN

Au début de la séance, Madame Louise MUSHIKIWABO a salué la longue et solide relation entre le l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Bénin. Elle a fait l’état des lieux de la coopération et abordé les prochaines actions qu’elle entend mener pour son renforcement. À ce rendez-vous d’échanges, il a été essentiellement question pour la Secrétaire Générale de la Francophonie et son équipe de présenter aux femmes entrepreneures, le programme "la francophonie avec elles" créé par l’OIF pour soutenir les femmes dont les activités ont été négativement impactées par la crise sanitaire de la COVID-19 dans l’espace francophone.

La Ministre de l’industrie et du commerce, Madame Shadiya Alimatou ASSOUMAN, a, au nom des femmes entrepreneures, remercié l’OIF de la francophonie pour cette initiative. Le dynamisme des femmes entrepreneures du Bénin sera salué par Madame Louise MUSHIKIWABO car l’appel à projets lancé par l’OIF a permis à l’organisation d’enregistrer 1 300 projets dont 100 provenant de femmes béninoises.

Partages d’expériences des femmes présentes, Informations sur les projets de la francophonie et conseils, ont été les autres moments forts de cette rencontre qui s’est achevée par un message d’espoir de Madame Louise MUSHIKIWABO à l’endroit des femmes entrepreneures.