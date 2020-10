Rentrée scolaire 2020-2021: Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a lancé officiellement la rentrée des classes au Complexe Scolaire de Pobè. Comptes rendus 29 sept. 2020 à 12:22

Au lendemain de son message à l'endroit des acteurs de l'école, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, s'est rendu dans la commune de Pobè pour lancer officiellement la rentrée scolaire 2020-2021. Et c'est le Complexe Scolaire de Pobè Nord qui a été choisi pour abriter cette cérémonie.



Après le cérémonial des couleurs, le Ministre Salimane KARIMOU s'est adressé aux apprenants venus nombreux à cette première journée de la rentrée des classes pour cette année scolaire 2020-2021. Il a invité les apprenants à respecter les gestes barrières contre la pandémie de la Covid-19 afin que tout se passe bien. À l'endroit des enseignants, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire leur a demandé de suivre les consignes données par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19.

Après avoir visité quelques classes du complexe Scolaire de Pobè , le Ministre Salimane KARIMOU et sa suite se sont rendus dans la commune de Kétou pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans certains établissements scolaires. Successivement, le Ministre a visité les complexes scolaires Odometa, de Kétou centre, de Ewé, d'okpometa et le Complexe Scolaire privé "La Maman". Dans toutes les classes sillonnées par le Ministre, toujours le même message: le respect strict des gestes barrières contre la pandémie du coronavirus et leur souhaiter une bonne rentrée des classes.



Au terme de sa tournée, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, s'est dit satisfait de ce 1er jour de la rentrée scolaire 2020-2021. Le régime de la rupture est à sa 5ème rentrée des classes. Et en dépit des difficultés liées à la pandémie de la Covid-19 durant l'année scolaire épuisée, le gouvernement a encore réussi le pari d'une année scolaire en septembre. Selon le Ministre Salimane KARIMOU, c'est à l'honneur du gouvernement, et précisément son Chef. Car ce résultat est dû à son leadership et sa clairvoyance. Beaucoup de pays africains n'ont pas pu achever l'année scolaire écoulée, encore moins démarré une année scolaire en temps normal.



Le Ministre Salimane KARIMOU a remercié tous les acteurs de l'école pour cette réussite et a exprimé sa reconnaissance envers tous les enseignants et les a remercié pour l'esprit de sacrifice qu'ils ont fait montre en menant à terme l'année scolaire écoulée.

Voir l'album