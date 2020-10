Rentrée scolaire 2020-2021 : le Ministre Mahougnon KAKPO donne le top des activités académiques dans le secondaire Comptes rendus 29 sept. 2020 à 11:48

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, M. Mahougnon KAKPO a effectué ce lundi 28 septembre 2020 une descente dans le département de l’Ouémé pour constater l’effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021 et le respect des consignes du gouvernement sur le terrain.

C’est le Collège d’Enseignement Général de Vakon dans la commune d’Akpro-Missérété qui a été choisi pour le lancement symbolique de l’année scolaire. Après le cérémonial des couleurs, le Ministre Mahougnon KAKPO a souhaité une bonne rentrée des classes aux élèves et au corps enseignant. «Que cette année scolaire soit une année apaisée; une année qui puisse apporter beaucoup de confort intellectuel, d’agréables souvenirs scolaires et aussi de bons résidents aux examens de fin d’année.», c’est après ces mots que le Ministre va renvoyer les uns et les autres dans leurs classes respectives pour le démarrage des activités académiques. Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, a poursuivi sa tournée qui l’a conduit respectivement au CEG 1 d’Akpro-Missérété, CEG 1 Avrankou, CEG 1 Adjarra, le Complexe Scolaire Plein Épanouissement (CSPE Mandela) à Porto-Novo et au lycée technique commercial de Porto-Novo. À chaque étape, le Ministre s’enquiert des dispositions prises pour l’accueil des nouveaux élèves en classe de sixième, il insistera également sur le respect des gestes barrières contre la propagation de la pandémie de la COVID-19.

Au terme de son périple, le Ministre Mahougnon KAKPO a exprimé sa satisfaction de voir la reprise effective des activités académiques et le respect des consignes du gouvernement dans le cadre de cette rentrée scolaire qui se tient en pleine pandémie de la COVID-19. Il lancera enfin un appel à l’endroit des parents d’élèves pour le soutien et le suivi des apprenants tout au long de l'année scolaire.