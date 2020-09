Éducation nationale: Le Gouvernement et les partenaires techniques font un important dons de kits et fournitures scolaires aux apprenants Comptes rendus Aujourd'hui à 16:29

Une délégation ministérielle composée du Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, et la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFODE MEWANOU, était dans la commune de Ouinhi le vendredi 25 septembre 2020 pour lancer officiellement la distribution de fournitures au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Représentant Résident de l'UNICEF au Bénin, Dr Claudes KAMENGA, chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation.

Pour ce dernier, cette cérémonie revêt un caractère spécial, parce qu'elle témoigne encore une fois de l'engagement du Gouvernement pour la promotion d'une éducation de base inclusive et de qualité pour tous les enfants, filles et garçons et en particulier les plus démunis. Elle contribue à réduire les dépenses directes encourues par les familles dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants, ce qui renforce l'accès et le maintien des enfants à l'école. Les partenaires techniques et financiers engagés dans cette campagne sont: EDUCO, Plan International, la Coopération Suisse, le Partenariat Mondial pour l'Éducation, la Banque Mondiale et l'UNICEF. Mais pour le Dr Claudes KAMENGA, leurs efforts sont encore très insuffisants . Il a formulé le vœux que d'autres partenaires se joignent à cette initiative pour que la campagne dans les années à venir soit véritablement nationale.

Dans son allocution, la Ministre Véronique TOGNIFODE MEWANOU a fait savoir que l'acte que pose le Gouvernement, en partenariat avec l'UNICEF, a une grande portée sociale puisqu'il touchera particulièrement les plus démunis. Cela témoigne de la manifestation de la solidarité nationale envers ces enfants et de l'engagement d'offrir à chacun les mêmes chances de réussite dans la vie.

Aux apprenants bénéficiaires de ces kits scolaires, la Ministre Véronique TOGNIFODE MEWANOU leur a demandé de bien travailler et d'avoir de meilleurs résultats à l'école pour garantir leur avenir et être capables demain de poursuivre l'œuvre d'édification de la nation.

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, a rendu hommage à l'ensemble des partenaires au développement pour les divers accompagnements aux côtés du Gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19 ainsi que les nombreuses actions entreprises dans le sens du renforcement de l'accès à la scolarisation, la rétention des apprenants à l'école et l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette distribution des kits scolaires vient corroborer ces acquis.

Le coût global de distribution des kits et fournitures scolaires de cette année est de 1.115.548.000f CFA ( un milliard, cent quinze millions cinq cent quarante huit mille francs CFA) réparti comme suit:

- 850 millions FCFA pour l'UNICEF;

- 98.105 000f CFA pour EDUCO ;

- 167.443.000f CFA pour Plan International Bénin sans compter les contributions de Aide et Action, la GIZ, MTN et Moov.

Ces actions soulageront les parents durement touchés par les affres de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui, de mémoire d'homme, a entraîné la plus grave récession économique qu'ait connu le monde au 21ème siècle.

Il est à noter que ces kits scolaires harmonisés comprennent chacun sac, cahiers, stylos, ardoise, règle graduée, crayons de couleur, crayons à papier, gomme, protège-cahier et tissu kaki ou uniforme kaki.

Ces fournitures scolaires seront distribuées gratuitement et sans aucune discrimination à 214.071 enfants dont 100.943 filles des CI et CP inscrits dans les écoles primaires publiques ainsi qu'à 32.672 filles des 6ème et 5ème inscrits dans les collèges sur toutes l'étendue du territoire national.

