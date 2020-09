Infrastructures au Bénin : Hervé HEHOMEY constate le démarrage des travaux du deuxième pont de Womey Comptes rendus Aujourd'hui à 10:43

Poursuivant sa tournée sur les chantiers ouverts par son département ministériel, le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY est allé constater l’effectivité du démarrage des travaux de construction d’un deuxième pont au quartier Womey dans la commune d’Abomey-Calavi. Sur le terrain, l’entreprise Satom en charge des travaux s’est déjà déployée et les premiers travaux ont effectivement démarré.

Des pieux enfouis jusqu’à environ 60 mètres de profondeur qui supportent un pont en béton de 350 mètres. L’ouvrage qui sortira de terre d’ici 20 mois sera simplement un chef d’œuvre à l’instar du premier, le pont de l’alliance construit à Womey et mis en service depuis avril 2019. Hervé HEHOMEY, ministre des Infrastructures et des transports se dit heureux de constater et d’annoncer aux Béninois que les travaux de construction du second ouvrage de franchissement du bas-fond de Womey ont démarré par l’entreprise Satom. « … Nous sommes venus constater le démarrage des travaux. Les travaux ont démarré. L’entreprise est à pieds d’œuvre… », a déclaré le ministre Hervé HEHOMEY à la fin de sa visite.

Le gouvernement ayant constaté que les questions de mobilité autour de Cotonou et dans Cotonou continuent de se poser avec acuité, il a alors entrepris la construction de ce deuxième ouvrage de franchissement sur le bas-fond de Womey. Ce deuxième ouvrage a la même structure que le précédent mais avec une plus grande portée. Ici c’est un pont de 350 mètres linéaires avec une structure en béton. L’entreprise Sogea-Satom est déjà mobilisée sur le chantier. C’est donc tout heureux que le ministre et sa délégation ont constaté sur la base de l’entreprise que les viroles qui servent de coffrage des pieux et en même temps participent à leur résistance sont déjà approvisionnés dans une large mesure. L’entrepreneur annonce un taux d’approvisionnement de 60% de ce matériau.

Hervé HEHOMEY a profité de l’occasion pour lancer un appel aux populations riveraines qui pourraient être frappées de reculement à cause de l’emprise du projet. Il les rassure de l’ouverture prochaine des négociations pour parvenir à un dédommagement selon les règles de l’art.