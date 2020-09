Infrastructures au Bénin : La station de pesage et péage de Houègbo mise en service Comptes rendus Aujourd'hui à 10:27

Le Ministre des Infrastructures et des Transports Hervé HEHOMEY a procédé à la mise en servicee de la station de péage et pesage de Houègbo dans la commune de Toffo. La cérémonie officielle a eu lieu ce samedi 26 septembre 2020 en présence des autorités politico-administratives et morales de la localité et du représentant résident de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine.

Pour l’instant, seul les camions gros porteurs sont astreints à l’obligation de passer par cette station de péage et pesage. Le Ministre Hervé HEHOMEY a profité de l’occasion pour annoncer aux populations le démarrage de travaux complémentaires qui à terme, permettront d’assurer d’une part, le péage et pesage des gros porteurs dans les deux sens et d’autre part le péage pour les véhicules de poids léger.

Pour le ministre Hervé HEHOMEY, la mise en service de la station de péage et pesage de Houègbo est une preuve de plus de l’efficacité de l’action gouvernementale. Cette infrastructure construite depuis 2012 avec l’appui de l’union économique et monétaire Ouest-africain n’avait jamais fonctionné pour de certaines difficultés techniques. Le gouvernement du Président Patrice Talon a pris sur lui la responsabilité de réaliser des travaux complémentaires et confortatifs nécessaire à son opérationnalisation. Mais cette mise en service n’est qu’une première étape. « Dans quelques mois nous allons construire d’autres cabines. Et faire d’autres aménagements pour traiter au mieux les véhicules poids lourds qui viendront du sens nord vers le sud. Et nous allons compléter ces aménagements par des cabines pour accueillir les véhicules légers. Aujourd’hui lorsque vous avez vos véhicules légers vous passez sur la Rnie (route inter-Etat) directement vous ne venez pas au péage. Mais dans la deuxième partie nous allons aménager des cabines pour accueillir tout type de véhicules. Donc c’est une mise en service progressive. Aujourd’hui nous avons fait une étape et je dirais que nous avons fait l’essentiel… », a-t-il déclaré à la fin de la cérémonie.

Le directeur de la Société des infrastructures routières du Bénin s’engage a assuré avec ses services une exploitation performante et optimale de ce poste qui selon les prévisions pourraient accueillir un trafic de 1400 véhicules poids lourds par jour. Les ressources mobilisées au niveau des péages permettent l’entretien et le développement du réseau routier et l’amélioration de la qualité du système de transport. C’est pourquoi un appel a été lancé en direction des transporteurs pour qu’ils s’acquittent de ce devoir de tout usager de la route. Les populations riveraines de l’infrastructures sont-elles aussi invitées à s’associer aux actions de sensibilisions afin que l’infrastructure soit toujours maintenue dans un bon état.

Il faut rappeler le maire de la commune de Toffo, le représentant des députés élu dans la localité ont tous pris la parole au cours de cette cérémonie pour remercier le chef de l’Etat et son gouvernement pour les actions entreprises afin que les activités démarrent au poste de péage et pesage de Houègbo.