Enseignement Secondaire Général : Dotation de 8500 ouvrages scolaires aux établissements publics

Au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, les activités préparatoires de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 vont bon train. Dans ce cadre, le Ministre Mahougnon KAKPO a procédé, ce samedi 19 septembre 2020, au CEG 1 Lokossa, à la remise de manuels scolaires aux 12 Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. Au total, il s’agit de 8500 ouvrages scolaires d’une valeur de 50 millions de francs CFA acquis sur le budget national au profit des établissements publics de l’Enseignement Secondaire Général.

«Le manuel scolaire est un vecteur essentiel de transmission de connaissances, de développement de capacités et de compétences, de consolidation et d’évaluation des acquis. Il est non seulement un maillon fondamental dans la pratique pédagogique, mais aussi l’un des facteurs les plus efficaces pour améliorer la qualité de l’enseignement et celle des rendements scolaires. Ainsi donc, les manuels scolaires apparaissent comme un précieux outil de réussite scolaire», a fait savoir le Ministre.

«Cet appui important de l’Etat, qui témoigne une fois encore de l’intérêt qu’il accorde pour le système éducatif en général et le sous-secteur de l’Enseignement Secondaire Général (ESG) en particulier contribuera sans doute à l’atténuation des problèmes liés au déficit de manuels didactiques dans nos établissements d’Enseignement Secondaire Général.» Fort de cela, le Ministre a invité tous les Directeurs Départementaux à veiller à une répartition judicieuse de ces manuels scolaires "afin qu’ils deviennent, dès la rentrée prochaine, les meilleurs outils de travail pour les apprenants des établissements bénéficiaires".



Au cours de cette même cérémonie, les lauréats de la phase nationale de l’édition 2020 des Olympiades Panafricaines de Mathématiques (OPAM) ont été récompensés. La palme d’or est revenu à l’élève Isidore TOSSOU du CEG Aplahoué dans le Couffo. Le deuxième lauréat répond au nom de Julius F. Ayodélé PADONOU du Prytanée Militaire de Bembèrèkè dans le Borgou. Le troisième est un élève du Lycée Mathieu Bouké de Parakou dans le Borgou. Il s’appelle Martial Yélognissè ABOUA.