Nouvelles modalités de remise de carnets de pension : Le Ministère de l’Economie et des Finances déjà prêt pour faciliter la vie aux retraités Comptes rendus Aujourd'hui à 11:23

Le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 16 septembre 2020, a approuvé, entre autres dossiers, les nouvelles modalités de remise de carnets de pension de retraites aux assujettis du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB). Une réforme qui vise à mettre fin aux tracasseries imposées aux retraités par l’administration.

Le Gouvernement du Président Patrice Talon vient de rendre effective l’application de la disposition du Code des pensions de retraite relative à la délivrance des carnets de pension et le paiement à bonne date des assujettis du Fonds National des Retraites du Bénin sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances.

Cette décision prise par le Conseil des Ministres qui sera mise en œuvre sous la houlette du Ministre Romuald WADAGNI, assure désormais au retraité, le paiement de sa pension dès le premier mois suivant son admission à la retraite, sans qu’aucune pièce produite par l’administration ne lui soit exigée.

Éventuellement, une révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement pourrait être nécessaire mais devra s’opérer dans un délai maximum de trois mois sans pour autant interrompre au pensionné son revenu mensuel.

Partant, finies donc les tracasseries des pensionnés du Fonds National des Retraites du Bénin.